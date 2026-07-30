Europos lyderiai smerkia, kaip manoma, Rusijos įvykdytą Lenkijos oro erdvės pažeidimą

Rusijos naktinis išpuolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumui, ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ parašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
Jis pažymėjo, kad šis incidentas „dar kartą parodė, jog Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui“.
„Mano mintys yra su šių atakų aukomis. Europos Sąjunga visiškai solidarizuojasi su Ukrainos ir Lenkijos valdžia, kuri nenuilstamai dirba, siekdama apsaugoti ir apginti savo piliečius“, – parašė jis.
A. Costa taip pat teigė, kad Europos Sąjunga didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant priešraketinių ir priešdroninių pajėgumų didinimą.
„Susidūrusi su šia agresija, Europa ir toliau liks vieninga“, – pabrėžė jis.
„Lenkai garsėja savo drąsa (...) ir mintimis esame su jais“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, pasmerkusi Rusijos ataką.
„Kad tai baigtųsi, visais įmanomais būdais padedame Ukrainai laimėti šį karą“, – pridūrė ji.
„Prancūzija griežčiausiais žodžiais smerkia Rusijos smūgius, per kuriuos Ukrainoje žuvo civilių, taip pat Lenkijos oro erdvės pažeidimą“, – taip pat socialiniame tinkle „X“ parašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
„Mūsų parama Ukrainai ir mūsų sąjungininkams, prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui, nesusilpnės“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad tai yra Europos kolektyvinio saugumo klausimas.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas socialiniame tinkle „X“ parašė, jog Lenkijos rytuose nukritusi, kaip įtariama, Rusijos raketa parodė „Rusijos beatodairiškumą ir pasirengimą eskaluoti konfliktą“.
Tuo metu NATO patvirtino, kad objektas, ketvirtadienio rytą nukritęs viename Lenkijos lauke, buvo Rusijos raketa.
„Reaguodamos į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę ir vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje – vieną iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą – NATO ir Lenkija aktyvavo savo oro ir sausumos gynybos sistemas“, – pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai Martinas O'Donnellas.
Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytiniame Liublino regione po sprogimo, įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli Rytų Lenkijos Tarnava Kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
Į incidento vietą atvykęs ministras pirmininkas D. Tuskas spaudos konferencijoje pareiškė, kad sprogimą sukėlusi raketa greičiausiai buvo rusiška raketa Ch-101.
„Remiantis daugumos pėdsakų analize, surinkti fragmentai rodo, kad tai buvo rusų raketa Ch-101“, – sakė jis.
Rusija naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį surengė didelio masto oro smūgį Ukrainai, įskaitant jos vakarinius regionus, besiribojančius su Lenkija, paleidusi 74 raketas ir 284 dronus. Per šį išpuolį, atnaujintais duomenimis, žuvo mažiausiai devyni žmonės, tarp jų – trys vaikai.
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