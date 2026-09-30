„Flydubai“ pilotas galimai mėgino sudaužyti lėktuvą

Iš pradžių oficialaus patvirtinimo dėl kelių Izraelio žiniasklaidos priemonių paskelbtos informacijos nebuvo.
Vis dėlto neįvardytas aukšto rango Izraelio vyriausybės pareigūnas transliuotojui N12 pareiškė, kad pavyko išvengti „didelės nelaimės“.
Izraelio naujienų portalas „Ynet“ pranešė, kad lėktuvas ėmė smarkiai leistis, o vienas pilotų, padedamas keleivių, sutrukdė kitam sudaužyti orlaivį.
„Ynet“ paskelbtoje po nusileidimo lėktuvo salone padarytoje nuotraukoje matomas keleivis, panašu, krauju suteptais marškiniais.
Izraelio žiniasklaida taip pat pranešė, kad vienas pilotų buvo sužeistas peiliu.
Iš pradžių žiniasklaida skelbė tik apie tarp dviejų pilotų kilusias muštynes.
Kaip skelbta, oro linijų bendrovės „Flydubai“ lėktuvas trečiadienio rytą skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, tačiau apsisukdamas virš Saudo Arabijos perdavė avarinį signalą. Lėktuvas saugiai nusileido Tabuke, Saudo Arabijoje, niekas iš keleivių nenukentėjo, pranešė oro linijų bendrovės atstovas.
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