Gaisro Honkonge aukų skaičius padidėjo iki 146

Nelaimės aukų identifikavimo skyriaus pareigūnai paėmė dar daugiau žmonių palaikų, išplėtę paiešką į dar tris daugiaaukščius komplekse „Wang Fuk Court“. Jame įvykusi nelaimė yra daugiausiai aukų pareikalavęs gyvenamųjų namų gaisras pasaulyje nuo 1980 metų.
„16 valandą (10 val. Lietuvos laiku) naujausias aukų skaičius yra 146. Negalime atmesti galimybės, kad aukų skaičius dar padidės“, – spaudos konferencijoje sakė policijos aukų tyrimo skyriaus vyriausioji inspektorė Tsang Shuk-yin (Cang Šukin).
AFP žurnalistas matė, kaip sekmadienį daugiau nei 1 000 žmonių iš visos Kinijos susirinko prie gyvenamųjų namų komplekso Honkongo šiauriniame Tai Po rajone, kad pareikštų pagarbą aukoms.
Valdžia sudarė tarpinstitucinę tyrimo grupę, kuri tiria gaisro priežastis.
Honkongo kovos su korupcija priežiūros institucija dėl gaisro sulaikė 11 asmenų, kurių trys taip pat buvo sulaikyti policijos už nužudymą dėl neatsargumo.
Indonezijos konsulatas Honkonge pranešė, kad gaisre žuvo mažiausiai septyni Indonezijos piliečiai.
Manilos konsulatas šeštadienį atskirai pranešė, kad gaisre taip pat žuvo vienas filipinietis.
Honkongo statybos departamentas nurodė laikinai sustabdyti 30 privačių statybos projektų visame mieste.
