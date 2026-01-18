Gaisrų miškai Čilėje šienauja žmonių gyvybes

Saugumo ministras Luisas Cordero sekmadienį paskelbė naujausią informaciją apie gaisrus Njublės ir Bio Bijaus regionuose, maždaug už 500 km į pietus nuo šalies sostinės Santjago.
Prezidentas Gabrielis Boricas anksčiau šioje Čilės dalyje paskelbė nepaprastąją padėtį dėl gaisrų, kuriuos kursto gūsingi vėjai ir karšti orai, nes Pietų pusrutulyje dabar vasara.
Čilėje užfiksuota daugiau nei 20 gaisrų, dauguma jų Njublės ir Bio Bijaus regionuose.
Vidaus reikalų ministras Alvaro Elizalde teigia, kad situacija yra sudėtinga.
Pastaraisiais metais miškų gaisrai smarkiai nuniokojo pietų ir centrinę Čilę.
2024 m. vasarį prie Vina del Mar miesto, į šiaurės vakarus nuo Santjago, tuo pačiu metu kilo keli gaisrai, pasiglemžę 138 žmonių gyvybes.
