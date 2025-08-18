Gesindami gaisrus Ispanijoje ir Portugalijoje žuvo du žmonės

Abi aukos žuvo per eismo įvykius.
Šiuo metu iš viso nuo gaisrų, kilusių pastarosiomis savaitėmis, Portugalijoje yra žuvę du žmonės, o Ispanijoje – keturi.
Ispaniją jau trečią savaitę krečia karščio banga, o gelbėjimo tarnybos, padedamos specializuotų kariuomenės padalinių, kovoja su gaisrais šalies šiaurės vakaruose ir vakaruose.
Kaimyninė Portugalija taip pat gesina gaisrus visoje šalyje, o abi šalys kreipėsi pagalbos į Europos Sąjungą (ES).
Kastilijos ir Leono šiaurės vakarinėje Ispanijoje regiono vyriausybė socialiniame tinkle „X“ rašė, kad vienas ugniagesys žuvo, kai jo sunkvežimis apvirto stačiame miško kelyje.
„Dėl nežinomos priežasties transporto priemonė priartėjo prie pylimo ir apvirto, krisdama nuo stataus šlaito“, – pridūrė ji.
Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (EFFIS) duomenimis, pastarosiomis dienomis Ispanijoje gaisrai sunaikino daugiau kaip 70 tūkst. hektarų žemės, tai yra šiek tiek mažiau nei pusė tiek, kiek per visus šiais metais kilusius gaisrus.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas sekmadienį apsilankė viename iš nukentėjusių regionų ir pažadėjo priimti „nacionalinį paktą“ dėl dabartinio klimato sprendimo.
Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa pareiškime nurodė, kad sekmadienį žuvo ugniagesys, o du jo kolegos buvo sunkiai sužeisti.
Penktadienį Gvardoje, Portugalijos rytuose gesindamas gaisrą žuvo ir buvęs meras.
Portugalija, kurioje nuo metų pradžios sunaikinta beveik 185 tūkst. hektarų žemės, laukia atvykstant dviejų gaisrų gesinimo lėktuvų, kurie padės komandoms vietoje.
Šalies miškininkystės instituto preliminariais duomenimis, nuniokotas plotas jau viršija praėjusiais metais sunaikintų 136 tūkst. hektarų rodiklį.
