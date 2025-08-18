Ispanijoje siaučiantys miškų gaisrai šiais metais išdegino rekordinį plotą

Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (EFFIS) duomenimis, pastarosiomis dienomis Ispanijoje gaisrai nusiaubė daugiau kaip 343 tūkst. hektarų. Ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas 2022-aisiais, kai išdegė 306 tūkst. ha plotai.
2017 metais Portugalijoje gaisrai sunaikino 563 tūkst. ha ir tai yra rekordas Europai. Tų metų gaisrai šioje šalyje pražudė 119 žmonių. EFFIS, kuri duomenis renka jau du dešimtmečius, nurodė, kad šiemet Portugalijoje jau išdegė 216 tūkst. hektarų.
Ispanijoje šiemet gaisrai daugiausiai siautėjo šalies šiaurės vakaruose, ypač Galisijos, Kastilijos ir Leono regionuose, ir jau pareikalavo keturių žmonių gyvybių.
