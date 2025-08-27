Gindamas dvi moteris žiauriai sužalotas modelis: veidas perrėžtas peiliu

Anot Vokietijos policijos, rugpjūčio 24 d. rytą Dresdene du vyrai priekabiavo prie dviejų moterų tramvajuje. Į situaciją įsikišo 21-erių Johnas Rudatas, tačiau buvo žiauriai sužalotas. Jo veidas buvo perrėžtas peiliu, dėl gilios žaizdos vyrui buvo atlikta skubi operacija Vokietijoje, teigiama „GoFundMe“ platformoje, skirtoje surinkti lėšas amerikiečio medicininėms išlaidoms.
Amerikietis Vokietijos žiniasklaidos priemonei „Nius“ pasakojo, kad įsikišo pamatęs, kaip vienas iš tramvajuje buvusių vyrų sutrenkė moteriai. J. Rudatas liepė vyrui liautis ir jį pastūmė, tada šis jam trenkė, o kitas vyras peiliu sužalojo jo veidą.
Vokietijos policija antradienį suėmė 21-erių Sirijos pilietį ir apkaltino jį dalyvavimu žiauriame išpuolime prieš J. Rudatą.
Migrantas, identifikuotas tik kaip Majidas A., anksčiau buvo sulaikytas ir sekmadienį paleistas po šiurpaus išpuolio, tačiau antradienio rytą jis vėl buvo suimtas, rašo „New York Post“.
Sirijos piliečiui anksčiau buvo leista išeiti į laisvę, nes prokurorai teigė, kad nebuvo pakankamai įrodymų, siejančių jį dūriais.
Anot „Bild“, incidento vaizdo įraše neva matyti, kaip Majidas muša J. Rudatą, tada prie jo priėjo bendrininkas, išsitraukė peilį ir perrėžė jam per veidą.
Majidas kumštyje nešėsi tai, ką policija pavadino „pavojingu daiktu“, todėl jo veiksmai dabar kvalifikuoti kaip pavojingas užpuolimas.
Bendrininkas, kuris sužalojo amerikiečio veidą, tebėra laisvėje.
Po siaubingo išpuolio J. Rudatas pasmerkė Vokietijos „imigracijos problemą“.
„Jei nemanote, kad Europa, ypač Vokietija, turi imigracijos problemų, leiskite man jums kai ką papasakoti“, – vaizdo įraše, patalpintame instagrame, sakė J. Rudatas.
Amerikietis teigė, kad niekada nesitikėjo, kad Europoje pateks į tokį incidentą.
„Niekada nemaniau, kad įsivelsiu į konfliktą su peiliu, nes esu Europoje, žmonės čia to nedaro, bent jau europiečiai to nedaro“, – „GB News“ sakė jis.
