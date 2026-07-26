„Ginkluotas ir pavojingas“: po išpuolio Berlyno „Pride“ renginyje pareigūnai ieško 21-erių vyro

Policija ir Berlyno prokuratūra tinkle „X“ paskelbtame pareiškime paprašė pagalbos ieškant besislapstančio įtariamojo. Vyras yra liekno kūno sudėjimo, apie 1,9 metro ūgio ir juodų plaukų. Policija internete paskelbė įtariamojo nuotrauką.
Abdulas B. įtariamas šeštadienio vakarą apie 22 val. „Tiergarten“ parko teritorijoje automobiliu sužalojęs virtinę žmonių, pareiškė policija. „Vienas ar keli asmenys“ tada iš automobilio pasišalino. Keli asmenys esą galėjo būti sužeisti duriamaisiais įrankiais.
Policija intensyviai ieško nusikaltėlio ar nusikaltėlių, šeštadienį pranešė policija. 21 metų įtariamasis policijai žinomas kaip islamistų aplinkai priklausantis asmuo. Kol kas konkretūs incidento motyvai esą nėra žinomi.
Incidentas įvyko šeštadienio vakarą Berlyno parke „Tiergarten“ netoli Brandenburgo vartų. Policijos duomenimis, baltas automobilis įvažiavo į Ahornsteig taką ir čia rėžėsi į žmones. Po to automobilis atsitrenkė į medį, vairuotojas iš jo išlipo ir paspruko nežinoma kryptimi.
Vienas liudininkas agentūrai AFP pasakojo, kad automobilis dideliu greičiu iš Lenné gatvės įlėkė į parką ir partrenkė virtinę žmonių.
Į įvykio vietą atskubėjo gausios policijos ir gelbėtojų pajėgos, taip pat specialieji būriai..
Po incidento organizatoriai nutraukė „Christopher Street Day“ (CSD) renginį.
Šimtai tūkstančių žmonių šeštadienį Berlyne dalyvavo „Christopher Street Day“ festivalyje.
Vokietijos ministras: ataka Berlyne buvo „islamistinis teroro aktas“
Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas pareiškė, kad išpuolis „Pride“ renginyje Berlyne buvo islamistinis teroro aktas. „Viskas“ esą rodo, kad toks buvo įtariamojo motyvas.
Įtariamasis pradžioje į žmones rėžėsi automobiliu, o tada kertamuoju ginklu, tikriausiai mačete, puolė kitus, sakė ministras sekmadienį Berlyne. Ir tarp šių yra sužeistųjų.
Įtariamasis Abdulas B. vis dar nerastas. Jis esą gerai žinomas pareigūnams dėl didelio nusikaltimų skaičiaus, radikalizavimosi ir priklausymo islamistų aplinkai. Įtariamasis, be kita ko, buvo nuteistas vienerių metų ir dešimties mėnesių kalėjimo bausmė, tačiau ji skirta lygtinai. Prokuratūra šį nuosprendį apskundė.
Ministro teigimu, įtariamasis yra libanietiškų šaknų turintis Vokietijos pilietis. Jo motinai 2002 m. buvo suteikta Vokietijos pilietybė, todėl jis 2005-aisiais gimė kaip Vokietijos pilietis.
A. Dobrindtas sakė, kad per išpuolį per „Pride“ renginį šeštadienio vakarą „Tiergarten“ parke žuvo moteris, sužeistųjų yra 29, kai kurie jų nukentėjo sunkiai.
Ministras paskelbė, kad bus peržiūrėtos didelių renginių saugumo koncepcijos. Dėl to vyriausybė jau kalbasi su federalinėmis žemėmis.
„Negalima atmesti, kad ir tokie siaubingi įvykiai, tokie teroristiniai išpuoliai ras sekėjų“, – kalbėjo ministras. Saugumo priemonės „abejonių atveju turėtų būti žymiai sugriežtintos“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)