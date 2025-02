Per Graikijos geležinkelių tragedijos metines Atėnuose kilo riaušės

Jaunuoliai pradėjo mėtyti akmenis ir padegamąsias bombas į parlamentą saugančius policininkus, kai miesto centre pagerbti žuvusiųjų atminimo susirinko beveik 200 tūkst. žmonių.

Tačiau minia, kurioje buvo vaikų ir pagyvenusių žmonių, buvo priversta išsiskirstyti, kai keli gobtuvais prisidengę užpuolikai metė į policiją padegamąsias bombas ir raketas, todėl policija atsakė ašarinėmis dujomis ir kurtinamosiomis granatomis.

Greitoji medicinos pagalba pranešė, kad į ligoninę išvežti penki žmonės, tarp jų – fotografas, kuriam viena iš granatų pataikė į galvą.

„Minia buvo itin gausi ir daugelis puolė į paniką, – naujienų agentūrai AFP sakė protestuotoja Sofija Janiri (Sofia Yianniri). – Bandėme išvesti žmones su vaikais.“

2023-iųjų vasario 28-ąją iš Atėnų į Salonikus vykusiam keleiviniam traukiniui susidūrus su prekiniu traukiniu žuvo 57 žmonės, daugiausia studentai.

Demonstrantai reikalavo teisingumo dėl 57 žuvusių žmonių per avariją, įvykusią netoli centrinėje šalies dalyje esančios Larisos.

Policija pranešė, kad visoje šalyje į demonstracijas, kurias komentatoriai apibūdino kaip beprecedentes, susirinko apie 325 tūkst. žmonių.

Į miesto centrą važiuojant perpildytiems autobusams daug žmonių nusprendė keletą kilometrų iki demonstracijos vietos ateiti pėstute.

„Šiandien turime pasiųsti tvirtą žinią, kad būtų nubausti už šią tragediją atsakingi asmenys“, – naujienų agentūrai AFP Atėnuose sakė 20-metis archeologijos studentas Nikas Likomitras.

„Tai nebuvo paprastas nelaimingas atsitikimas, ir jei nebus imtasi saugos priemonių, jų bus dar daugiau“, – pridūrė 44-erių metalo apdirbimo meistras Babis Solakidis.

Didžiulis protestas

Penktadienio protesto akcija – greičiausiai plačiausia pastarojo meto Graikijos istorijoje – sustabdė mokyklų, daugelio parduotuvių darbą, taip pat sutriko viešųjų paslaugų teikimas, protestas paveikė traukinių, keltų ir oro eismą.

Pasak aukų šeimų, protestai ir mitingai vyko daugiau kaip 200 Graikijos ir kitų Europos šalių miestų ir miestelių, taip pat ir kituose žemynuose, kur gyvena daug etninių graikų, pavyzdžiui, Niujorke ir Melburne.

Penktadienį prieš vidurdienį (vietos ir Lietuvos laiku) teisingumo pareigūnai aukų atminimą pagerbė tylos minute ir valandai sustabdė darbą.

Keletas garsių menininkų prisijungė prie protesto akcijos ir uždarė teatrus bei muzikos klubus, o daugelis parduotuvių savininkų ant savo uždarytų įmonių pakabino užrašus „Reikalaujame teisingumo“.

Pykčio prieš vyriausybę apraiškų padaugėjo, o apklausos parodė, kad dauguma graikų mano, jog po avarijos pareigūnai nuslėpė svarbius įrodymus ir taip sulėtino tyrimą, kuris vis dar nebaigtas.

Daugiau nei 40 žmonių, įskaitant vietos stoties viršininką, atsakingą už traukinių maršrutų sudarymą, buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tačiau teismas dėl šios tragedijos bus pradėtas ne anksčiau kaip metų pabaigoje.

Abu traukiniai 19 minučių važiavo vienas priešais kitą tais pačiais bėgiais, ir nebuvo jokių pavojaus signalų. Po avarijos kaltė buvo priskirta sugedusiai įrangai ir žmogiškajai klaidai.

Vyriausybė atmetė opozicinių partijų kaltinimus, esą ji parengė organizuotą planą, kuriuo siekiama apsaugoti aukšto rango pareigūnus nuo atsakomybės.

„Visuomenė pyksta, nes buvo suklaidinta“, – šią savaitę teigė vyriausybės atstovas Pavlas Marinakis.

„Vienas iš didelės dalies opozicijos tikslų – per dezinformacija sukelti įtampą, sprogimą“, – pridūrė jis.

Opozicinės partijos kitą savaitę surengs balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybe, be to, buvo pradėtas parlamentinis tyrimas, ar pareigūnai ne per greitai leido buldozeriais sulyginti nelaimės vietą ir taip sunaikino svarbius įrodymus.

„Įstumti į pelkę“

Graikijos ministras pirmininkas Kiriakas Micotakis, atmetantis raginimus atsistatydinti, apkaltino kritikus bandymu destabilizuoti šalį ir „į pelkę įstumti politinį gyvenimą“.

„Per visus savo darbo politikoje metus nieko panašaus dar nesu matęs“, – praėjusią savaitę Salonikuose vykusiame verslo forume sakė K. Micotakis.

K. Micotakis jau seniai kritikuojamas už tai, kad praėjus kelioms valandoms nuo oficialaus tyrimo pradžios paskubėjo priskirti avariją žmogiškajai klaidai.

Aukų šeimos narių paskirti tyrėjai tvirtina, kad krovininis traukinys gabeno neteisėtą ir nedeklaruotą sprogstamųjų cheminių medžiagų krovinį, o tai lėmė didelį žuvusiųjų skaičių.

Ketvirtadienį Graikijos valstybinė aviacijos ir geležinkelių saugos tyrimų agentūra pranešė, kad įvykio vietoje galimai buvo „nežinomų degalų“.

Traukinio operatorius „Hellenic Train“ neigia žinojęs apie bet kokį neteisėtą krovinį.

Atėnų prokuratūra iškvietė buvusį „Hellenic Train“ generalinį direktorių Maurizio Capotorto dėl įtarimų praėjusiais metais pateikus melagingus parodymus parlamentinei tyrimo komisijai.

Labai skeptiškai vertinama ir netikėtai paviešinta vaizdo kamerų medžiaga, kurioje tariamai avarijos naktį matomas krovininis traukinys. Jokių neįprastų konteinerių jame neužfiksuota.

Pagal privatumo įstatymus vaizdo stebėjimo duomenys turi būti saugomi dvi savaites, o po to ištrinami.