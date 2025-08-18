„Hamas“ gavo naują paliaubų Gazoje planą

„Pasiūlymą sudaro preliminarus susitarimas pradėti derybas dėl nuolatinių paliaubų“, –naujienų agentūrai AFP sakė jo vardo ir pavardės neminėti prašęs oficialusis asmuo.
Jo teigimu, „Hamas“ surengs vidaus konsultacijas su savo vadovybe ir kitų palestiniečių frakcijų lyderiais, kad peržiūrėtų tarpininkų pasiūlymą.
Praėjusią savaitę palestiniečių grupė pranešė, kad aukšto rango delegacija atvyko į Kairą derėtis su Egipto pareigūnais dėl pastangų užtikrinti sunkiai pasiekiamas paliaubas jau 23-ią mėnesį besitęsiančiame kare.
Izraeliui su smogikų grupuote „Hamas“ derėtis padeda Egiptas kartu su Kataru ir Jungtinėmis Valstijomis, tačiau po šių metų pradžioje sudarytų trumpalaikių paliaubų daugiau proveržio pasiekti nepavyko.
Egipto užsienio reikalų ministras Badras Abdelatty, pirmadienį apsilankęs Rafacho pasienio kontrolės punkte prie sienos su Gazos Ruožu, sakė, kad „šiuo metu Egipto teritorijoje yra palestiniečių ir Kataro delegacijos, kurios deda daugiau pastangų, kad būtų nutrauktas sistemingas žudymas ir badas“.
Praėjusią savaitę B. Abdelatty sakė, kad Kairas kartu su Kataru ir Jungtinėmis Valstijomis stengiasi, kad būtų sudarytos 60 dienų paliaubos, „paleidžiant kai kuriuos įkaitus ir kai kuriuos palestiniečius kalinius ir į Gazą be apribojimų tiekiant humanitarinę ir medicininę pagalbą“.
Praėjusį mėnesį Kataro sostinėje Dohoje daugiau nei dvi savaites trukusios derybos buvo bevaisės.
