Havana: per JAV reidą Venesueloje žuvo 32 kubiečiai

„Per nusikalstamą ataką, įvykdytą Jungtinių Valstijų vyriausybės“ prieš Venesuelą, „kovinėse operacijose gyvybės neteko 32 kubiečiai“, sakoma Kubos vyriausybės pranešime, perskaitytame per nacionalinę televiziją.
Žuvusieji buvo Kubos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų ir Vidaus reikalų ministerijos nariai, vykdę misijas „kolegų agentūrų prašymu“, teigė Kubos pareigūnai.
Per šeštadienį įvykusią stulbinamą JAV karinę operaciją N. Maduro kartu su žmona Cilia Flores buvo išskraidinti iš Karakaso, pirmadienį Niujorko teisme jiems bus pareikšti kaltinimai dėl narkotikų kontrabandos ir terorizmo.
Oficialiame Kubos pareiškime pabrėžiama, kad kareiviai „oriai ir didvyriškai atliko savo pareigą ir žuvo po įnirtingo pasipriešinimo tiesioginėje kovoje su užpuolikais arba per bombardavimą“, surengtą Jungtinių Valstijų.
Havana nuo pirmadienio paskelbė dviejų dienų nacionalinį gedulą ir pažadėjo suorganizuoti pagerbimo ceremonijas.
„Garbė ir šlovė drąsiems Kubos kovotojams, kurie krito kovoje su teroristais, vilkėjusiais imperijos uniformas“, – socialiniame tinkle „X“ parašė prezidentas Miguelis Diazas-Canelis.
