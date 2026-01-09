 Trumpas pareiškė, kad atšaukė „antrąją atakų bangą“ prieš Venesuelą

Trumpas pareiškė, kad atšaukė „antrąją atakų bangą“ prieš Venesuelą

2026-01-09 15:23
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad „antroji atakų banga“ prieš Venesuelą kol kas buvo atšaukta, tokio gesto priežastimi nurodydamas tai, kad ši Pietų Amerikos šalis nusprendė paleisti politinių kalinių.

Trumpas pareiškė, kad atšaukė „antrąją atakų bangą“ prieš Venesuelą / Scanpix nuotr.

Po to, kai JAV, keletą mėnesių dariusios vis didesnį spaudimą autoritariniam Nicolo Maduro režimui, praėjusią savaitę suėmė Venesuelos lyderį ir jo žmoną Cilia Flores, D. Trumpas taip pat pasveikino teigiamą abiejų šalių bendradarbiavimą, ypač naftos ir dujų infrastruktūros srityje.

„Dėl šio bendradarbiavimo atšaukiau pirmiau numatytą antrąją atakų bangą, kuri, atrodo, nebus reikalinga, tačiau visi laivai saugumo sumetimais liks savo vietose“, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas, omenyje turėdamas prie Venesuelos krantų Karibų jūroje dislokuotus JAV karo laivus.

Taikos simbolis – sprendimas paleisti kalinius

Venesuela paleidžia „daugybę politinių kalinių kaip ženklą, kad „Siekia taikos“, rašė D. Trumpas.

Karakaso vyriausybė pirmiau buvo paskelbusi paleisianti daugybę Venesuelos ir užsienio piliečių, tarp kurių, kaip pranešama, yra ir žymių opozicijos veikėjų, pavyzdžiui, žmogaus teisių aktyvistė Rocío San Miguel.

Trumpas nori didelių investicijų į naftą

Pasak D. Trumpo, didžiosios naftos bendrovės į Venesuelą turėtų investuoti „mažiausiai 100 milijardų dolerių“, o penktadienį Baltuosiuose rūmuose įvyks susitikimas su naftos bendrovėmis.

D. Trumpas pareiškė, kad Venesuelos naftos ir dujų infrastruktūra turėtų būti atstatyta ir tapti „daug didesnė, geresnė ir modernesnė“.

Praėjusį savaitgalį JAV kariai Karakase suėmė N. Maduro ir jo žmoną ir išvežė juos į Jungtines Valstijas, kur jie teisiami už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

Jo įpėdinė Delcy Rodríguez laikoma ištikima jo rėmėja ir šį pagrobimą pasmerkė, pavadindama jį tarptautinės teisės pažeidimu.

JAV
Venesuela

nuomonė
Karo nusikaltėlis, jo vieta Hagos tribunole ir kartuvėse.
0
0
