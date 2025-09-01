 Hučiai prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje

Hučiai prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje

2025-09-01 11:06
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Jemeno hučių sukilėliai vėl prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje. Į „Scarlet Ray“ buvo paleista balistinė raketa, savo „Telegram“ kanale pareiškė kovotojai. Hučiai laivą įvardijo kaip „Izraelio tanklaivį“. Pasak portalo „Vesselfinder“, kuris realiuoju laiku stebi laivų judėjimą visame pasaulyje, šis laivas plaukioja su Liberijos vėliava.

Hučiai prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje / Scanpix nuotr.

Už komercinės laivybos saugumą atsakinga britų institucija UKMTO sekmadienį paskelbė, kad laivas Raudonosios jūros šiaurinėje dalyje, prie Saudo Arabijos krantų, pastebėjo vandens purslus, kuriuos sukėlė nežinomas sviedinys. Girdėjosi garsus sprogimas. Laivas tęsė savo kelionę. Sužeistųjų esą nebuvo.

Irano remiami hučių sukilėliai nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį vis atakavo laivus Raudonojoje jūroje, taip esą reikšdami paramą palestiniečiams Gazos Ruože.

Izraelis vis smogia taikiniams Jemene, pavyzdžiui, po to, kai iš ten Izraelio kryptimi paleidžiamos raketos ar dronai. Neseniai per Izraelio smūgį buvo nukautas hučių ministras pirmininkas bei keli ministrai.

Šiame straipsnyje:
Jemenas
hučiai
smūgis tanklaiviui
Raudonoji jūra

Alio
Kada ten bus tvarka? Kada Haga sukiš į kameras visus, kam išduotas nurodymas?
1
0
