Hučiai prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje

Už komercinės laivybos saugumą atsakinga britų institucija UKMTO sekmadienį paskelbė, kad laivas Raudonosios jūros šiaurinėje dalyje, prie Saudo Arabijos krantų, pastebėjo vandens purslus, kuriuos sukėlė nežinomas sviedinys. Girdėjosi garsus sprogimas. Laivas tęsė savo kelionę. Sužeistųjų esą nebuvo.
Irano remiami hučių sukilėliai nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį vis atakavo laivus Raudonojoje jūroje, taip esą reikšdami paramą palestiniečiams Gazos Ruože.
Izraelis vis smogia taikiniams Jemene, pavyzdžiui, po to, kai iš ten Izraelio kryptimi paleidžiamos raketos ar dronai. Neseniai per Izraelio smūgį buvo nukautas hučių ministras pirmininkas bei keli ministrai.
