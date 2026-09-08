Per husių smūgius Saudo Arabijoje sužeisti 73 žmonės

„Dėl beprasmiškų teroristinės husių kovotojų grupuotės atakų, iš kurių naujausios buvo nukreiptos prieš civilinius ir ekonominius objektus“, buvo sužeisti 73 civiliai gyventojai, sakoma koalicijos jungtinių pajėgų vadovybės pareiškime.
„Vadovybė taip pat imsis visų būtinų priemonių ir veiksmų, kad reaguotų į grėsmės šaltinius ir neutralizuotų jos pavojų“, – nurodoma jame.
Saudo Arabija pranešė, kad Jemeno husių sukilėlių išpuoliai prieš energetikos objektus sukėlė gaisrus ir laikinai sustabdė kai kurias operacijas.
„Šįryt buvo atakuoti keli energetikos sektoriaus objektai ir įrenginiai pietiniame karalystės regione“, – oficialioji Saudo Arabijos spaudos agentūra citavo Energetikos ministerijos šaltinį.
„Dėl išpuolių keliose vietose kilo gaisrai, dėl kurių laikinai sustabdė kai kurias operacijas“, teigiama pranešime.
Jemeno husių žiniasklaidos priemonė „Ansarollah“ anksčiau antradienį pranešė, kad sukilėliai smogė taikiniams Saudo Arabijoje, tęsdami puolimą ir siekdami užimti teritoriją netoli Bab al Mandebo sąsiaurio.
Husių pareigūnai pirmadienį apkaltino Rijadą vykdant smūgius visoje šalyje, įskaitant ir gyvybių pareikalavusį kalėjimo bombardavimą.
„Jemeno dronai ir raketos apšaudo priešę Saudo Arabiją“, – platformoje „Telegram“ rašė „Ansarollah“.
Atskirame įraše teigiama, kad smūgiai kliudė Abhos tarptautinį oro uostą, Karaliaus Khalido oro pajėgų bazę ir valstybinei naftos gigantei „Aramco“ priklausančius objektus Abhoje bei Džizane.
Kelias dienas trunkančios kovos netoli Raudonosios jūros pakrantės nusinešė daugiau nei 300 žmonių gyvybių, o šimtai šeimų buvo priverstos palikti savo namus, husiams bandant užgrobti žemes, besiribojančias su Bab al Mandebo sąsiauriu.
Per jį iš pietinės pusės patenkama į Raudonąją jūrą – laivybos arteriją, kuri tapo gyvybiškai svarbi Saudo Arabijos naftos eksportui po to, kai Teheranas užblokavo Hormuzo sąsiaurį nuo JAV ir Irano karo prieš Iraną pradžios.
„Almasirah“ citavo Džaufo provincijos civilinės saugos generalinį direktorių Hassaną Saboulą, kuris teigė, kad per pirmadienio smūgį kalėjimui žuvo 11 žmonių, o 20 nuteistųjų dingo po griuvėsiais.
Su husių judėjimu susijusi naujienų agentūra „Saba“ anksčiau pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra įstaigoje besilankęs vaikas.
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