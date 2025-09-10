„Dėl klastingų sionistų nusikaltimų kankinių ir sužeistųjų skaičius išaugo (...) iki 35 kankinių ir 131 sužeistųjų“, – socialiniame tinkle „X“ sakė husių sveikatos apsaugos ministro atstovas Aneesas Alasbahi (Anisas Alasbahis), pridurdamas, kad tai dar ne galutinis aukų skaičius.
Husių sukilėliai: aukų skaičius po Izraelio smūgių Jemene išaugo iki 35 (Atnaujinta)
2025-09-10 20:47
Jemeno husių sukilėliai pranešė, kad aukų skaičius po Izraelio smūgių sukilėlių kontroliuojamos šalies teritorijose išaugo iki 35.
Husių sukilėliai: aukų skaičius po Izraelio smūgių Jemene išaugo iki 35 / AFP nuotr.
