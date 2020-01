Indijoje per bulių tramdymo festivalį sužeisti dešimtys vyrų

Dešimtys jaunų vyrų buvo sužeisti per Pietų Indijoje prasidėjusį tradicinį bulių tramdymo festivalį, kuris, pasak kritikų, yra pavojingas ir žmonėms, ir gyvuliams.

Šis sportas yra itin populiarus kai kuriuose kaimiškuose Tamil Nadu valstijos rajonuose, kur kasmet per renginius šimtai jaunuolių stebint entuziastingiems žiūrovams bando pačiupti zebu už kupros ir kuo ilgiau išsilaikyti.

Ketvirtadienį, pirmąją festivalio dieną, Madurajaus mieste buvo sužeista daugiau kaip 20 vyrų. Bendrai su daugiau kaip 600 bulių grūmėsi tiek pat vyrų, žiniasklaidai sakė vietos pareigūnai.

Bulius taip pat sužeidė vieną žiūrovę, pranešė naujienų agentūra „Press Trust of India“.

Nuotraukose buvo matyti vyrai spalvingais drabužiais, bandantys pagriebti bulius, kurie įtūžę purtė ilgus ragus.

Ankstesniais metais yra buvę atvejų, kai buliai mirtinai subadydavo žmones.

Indijos Aukščiausiasis Teismas 2014 metais, po gyvūnų teisių gynėjų skundo, uždraudė šį sportą. Tačiau 2017 metais jis buvo vėl legalizuotas po kelias dienas vykusių masinių protestų ir Tamil Nadu vyriausybės pareiškimo, kad tai yra valstijos kultūros ir identiteto dalis.

Organizacija „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA), kuri ragino nutraukti šią praktiką, sako, kad su buliais elgiamasi ypač žiauriai.

„Jų uodegos kandžiojamos, sukamos ir tampomos, kad jie imtų bėgti grėsmingos minios link, – sakoma pernai paskelbtoje PETA ataskaitoje. – Panikos apimti buliai bėga į kaimų gatves, sužeisdami žiūrovus, kai kuriuos net mirtinai subadydami.“