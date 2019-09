Indijoje per hinduistų apeigas nuskendo daugiau kaip 30 maldininkų

Anksti penktadienį šalies vidurio regione mažiausiai 11 žmonių žuvo apvirtus jų valčiai viename ežere, informavo gelbėtojai.

Per incidentą ežere, esančiame Madja Pradešo valstijos sostinėje Bhopale dar šeši žmonės sugebėjo išplaukti į krantą, o vieno dingusiojo tebeieškoma, sakė Nacionalinių reagavimo į nelaimes pajėgų atstovas Krishanas Kumaras (Krišanas Kumaras).

Valtis smarkiai pasviro ir apvirto, maldininkams nardinant į vandenį didelę statulą, vaizduojantį hinduistų dievą Ganešą, nurodė policija.

Naujienų agentūra „Press Trust of India“ savo ruožtu pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį dar 18 žmonių nuskendo nunešti smarkios srovės per apeigas ištvinusiose upėse keliuose miestuose vakarinėje Maharaštros valstijoje. Be to, per apeigas Jamunos upėje Naujajame Delyje nuskendo keturi maldininkai.

Pastarosiomis dienomis hinduistai šventė dievo Šivos ir deivės Parvatės sūnaus Ganešos, vaizduojamo kaip žmogus dramblio galva, gimtadienį. Ganešas laikomas išminties, klestėjimo ir sėkmės simboliu.