Indijos policija sulaikė su 21 vaiko mirtimi siejamos vaistus gaminančios bendrovės savininką

Dauguma šių vaikų, kurių amžius – mažiau nei penkeri metai, pastarąjį mėnesį Madhja Pradešo valstijoje mirė po to, kai jiems buvo išrašytas mirtinu toksinu užterštas sirupas.
Pastaraisiais metais visame pasaulyje imta kruopščiai tikrinti Indijoje gaminamus sirupus nuo kosulio, nes keliose šalyse buvo pranešta apie jų vartojimu susijusias mirtis, o tai pakenkė Indijos – trečios pagal kiekį vaistų ir farmacijos produktų gamintojos – reputacijai.
75-erių metų G. Ranganathaną ankstų ketvirtadienio rytą jo namuose Čenajuje suėmė šio miesto ir Madhja Pradešo policija.
Jis buvo apkaltintas netyčine žmogžudyste ir vaistų falsifikavimu, naujienų agentūrai AFP paaiškino policijos šaltiniai. Apie tai pranešė ir Indijos žiniasklaida.
Sirupą nuo kosulio „Coldrif“ gamino bendrovės „Sresan Pharma“ padalinys Tamil Nadu valstijoje Indijos pietuose.
Indijos sveikatos apsaugos ministerija šeštadienį pranešė, kad, atlikus mėginių tyrimus, paaiškėjo, jog jie užteršti dietilenglikoliu (DEG) – toksiška medžiaga, naudojama pramoniniuose tirpikliuose, kurios net ir nedidelis kiekis gali būti mirtinas.
Tiek Madhja Pradeše, tiek dar keliose kitose valstijose šį produktą naudoti uždrausta.
Indijos žiniasklaida pranešė, kad Pasaulio sveikatos organizacija paprašė Indijos pareigūnų paaiškinti, ar toksiškas sirupas nuo kosulio buvo eksportuotas į kitas šalis.
2022 m. pavartoję iš Indijos importuoto sirupo nuo kosulio Gambijoje nuo ūmaus inkstų nepakankamumo mirė daugiau nei 70 vaikų.
2022-2023 m. Uzbekistane mirė 68 vaikai, išgėrę kito Indijoje pagaminto sirupo su nuodingomis priemaišomis.
