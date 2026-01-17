Indonezijoje ieškoma lėktuvo, kuriuo skrido dešimt žmonių

Gelbėtojų teigimu, „Indonesia Air Transport“ turbopropelerinis lėktuvas pakilo iš Džogjakartos ir skrido į Makasaro miestą Sulavesio saloje.
Pasak jūrų reikalų ir žuvininkystės ministro Sakti Wahyu Trenggono, lėktuve buvo trys šios ministerijos darbuotojai, vykę vykdyti teritorijos išteklių stebėsenos iš oro misijos.
Pasak oro linijų bendrovės, lėktuve taip pat buvo septyni įgulos nariai.
Ryšys su lėktuvu buvo prarastas netrukus po 13 val.
Vietos paieškos ir gelbėjimo agentūros vadovas Muhammadas Arifas Anwaras agentūrai AFP sakė, kad komandos buvo dislokuotos kalnuotoje Maroso teritorijoje, kuri ribojasi su Makasaru, netoli paskutinės žinomos lėktuvo buvimo vietos.
Jis pridūrė, kad sausumos ir oro paieškose dalyvavo oro pajėgos, policija ir savanoriai.
Makasaro paieškos ir gelbėjimo agentūros operacijų vadovas Andi Sultanas teigė, kad lėktuvui rasti buvo pakeltas sraigtasparnis ir dronai.
Orlaivio gamintoja, Prancūzijoje įsikūrusi bendrovė ATR, paskelbė, kad jai buvo pranešta apie „nelaimingą atsitikimą“, susijusį jos gamintu lėktuvu.
„ATR specialistai aktyviai dalyvauja teikdami paramą tiek Indonezijos valdžios institucijų vadovaujamam tyrimui, tiek operatoriui“, – teigiama bendrovės pareiškime.
Indonezija, didžiulis Pietryčių Azijos salynas, labai priklauso nuo oro transporto, jungiančio tūkstančius jos salų.
Šalies aviacijos saugos istorija prasta – pastaraisiais metais įvyko ne viena mirtina katastrofa.
Praėjusių metų rugsėjį sraigtasparnis, kuriuo skrido šeši keleiviai ir du įgulos nariai, sudužo netrukus pakilęs iš Pietų Kalimantano provincijos – žuvo visi juo skridę žmonės.
Praėjus mažiau nei dviem savaitėms, dar keturi žmonės žuvo, kai kitas sraigtasparnis sudužo atokiame Papua Ilagos rajone.
