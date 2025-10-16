Per sprogimą laivų statykloje Indonezijoje žuvo dešimt žmonių

Gaisras įsiplieskė laivo dujų bake, kai remonto darbininkai tebebuvo tanklaivyje, kuris buvo remontuojamas laivų statykloje Unčango kyšulio jūrų uoste, sakė Riau salų provincijos policijos viršininkas Asepas Safrudinas.
„Po gaisro įvyko galingas sprogimas, kuris privertė kitus darbininkus paniškai bėgti“, – sakė jis.
Per sprogimą žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 21 nudegęs žmogus buvo skubiai nugabentas į netoliese esančias ligonines, keturių iš jų būklė kritinė, sakė A. Safrudinas.
Prie ligoninių susirinko nerimaujantys giminaičiai, kurie prašė informacijos apie savo artimuosius.
Per panašią nelaimę tame pačiame 2009 metais pastatytame laive birželio mėnesį žuvo keturi žmonės, dar penki buvo sužeisti. Gaisras kilo dėl suvirinimo darbų kibirkščių, o dauguma aukų mirė įkvėpusios dūmų, teigė institucijos.
„Vis dar tiriame gaisro ir sprogimo priežastis ir kodėl tas pats incidentas tame pačiame tanklaivyje galėjo pasikartoti, netgi su daugiau aukų nei anksčiau“, – sakė A. Safrudinas.
Institucijos tiria, ar laivų statyklos operatorius PT ALS galėjo būti aplaidus saugumo klausimu, teigė policininkas.
