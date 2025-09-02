Indonezijoje po smurtinių protestų dingo mažiausiai 20 žmonių

Nuo praėjusios savaitės Pietryčių Azijos didžiausią ekonomiką krečia protestai, kuriuos paskatino vaizdo įrašas, kaip sukarintas policijos dalinys nužudo jauną kurjerį, žuvo mažiausiai šeši žmonės.
„Iki rugsėjo 1-osios buvo gauti 23 pranešimai apie dingusius asmenis. Po paieškos ir patikrinimo proceso 20 dingusių asmenų vis dar nerasti“, – teigiama Dingusių asmenų ir smurto aukų komisijos („KontraS“) pareiškime.
Grupė teigė, kad 20 žmonių dingo Bandungo ir Depoko miestuose Javos saloje, taip pat administraciniuose Centrinės Džakartos, Rytų Džakartos ir Šiaurės Džakartos miestuose, kurie sudaro platesnę sostinės teritoriją.
Vienas incidentas nutiko „nežinomoje vietoje“, pridūrė ji.
Nacionalinė policija kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti situaciją.
Pasak valstybinės naujienų agentūros „Antara“, nuo rugpjūčio 25-osios policija Džakartoje per protestus sulaikė 1,24 tūkst. žmonių, pirmadienį žurnalistams sakė miesto policijos generalinis inspektorius Asepas Edi Suheri.
Neramumai kilo daugelyje šalies miestų ir privertė Indonezijos prezidentą Prabowo Subianto pakeisti nuomonę dėl privilegijų parlamentarams.
Tai buvo didžiausi protestai nuo tada, kai buvęs generolas pernai atėjo į valdžią.
Tikėtina, kad antradienį Džakartos parlamente kils daugiau protestų, kuriuos surengs moterų grupių koalicija, ankstesnę dieną atšaukusi savo akciją.
Jungtinės Tautos (JT) pirmadienį paragino ištirti įtariamą neproporcingos jėgos panaudojimą per protestus.
„Atidžiai stebime smurto protrūkį Indonezijoje, kilusį visoje šalyje per protestus dėl išmokų parlamentarams, taupymo priemonių ir galimo nereikalingo ar neproporcingo saugumo pajėgų jėgos panaudojimo“, – sakė JT teisių biuro atstovė spaudai Ravina Shamdasani.
Susirėmimai netoli universiteto
Džakartoje pirmadienį buvo dislokuoti kariai, šimtams žmonių vėl susirinkus prie parlamento, o keliuose kituose miestuose pranešta apie susirėmimus.
Prabowo Subianto, ligoninėje aplankęs sužeistus policininkus, kritikavo protestuotojus, ir pareiškė, kad kad mitingai turėtų baigtis iki saulėlydžio.
Bandunge protestuotojai svaidė Molotovo kokteilius į provincijos tarybos pastatą, o vėliau policija naktį paleido ašarines dujas į kelią blokavusius „įtariamus (...) anarchistus“.
Pareigūnai susirėmė su protestuotojais, kuriuos policija apkaltino bandymu pritraukti juos į Bandungo islamo universiteto studentų miestelį ir „kurstyti konfliktą“, antradienį paskelbtame pranešime teigė Vakarų Javos policijos atstovas Hendra Rochmanas.
Socialiniuose tinkluose kai kurie vartotojai apkaltino policiją leidžiant ašarines dujas ir gumines kulkas į universiteto miestelį ir jo šturmu.
„Pareigūnai laikėsi maždaug 200 metrų atstumu nuo universiteto miestelio ir į jį nebuvo šaudoma“, – sakė Hendra Rochmanas.
Universitetas spaudos konferencijoje neigė, kad jo studentai kurstė neramumus.
Dar tūkstančiai žmonių susirinko Palembange Sumatros saloje, dar šimtai – Bandžarmasine Borneo saloje, Džokjakartoje Javos saloje ir Makasare Sulavesio saloje.
Gorontale, esančiame Sulavesio saloje, protestuotojai susirėmė su policija, kuri atsakė ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis.
Dėl galimų naujų neramumų socialinis tinklas „TikTok“ šeštadienį kelioms dienoms sustabdė tiesioginės transliacijos funkciją Indonezijoje, kur ši programėlė turi daugiau nei 100 mln. vartotojų.
