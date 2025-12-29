Indonezijoje slaugos namuose per gaisrą žuvo šešiolika žmonių

Manado miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Jimmy Rotinsulu nurodė, kad ugniagesiai pranešimą apie gaisrą slaugos namuose Šiaurės Sulavesio provincijos sostinėje gavo sekmadienį 20 val. 31 min. vietos (15 val. 31 min. Lietuvos) laiku.
„Žuvo 16 žmonių, trys (žmonės) patyrė nudegimus“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
J. Rotinsulu pareiškė, kad daugelio aukų kūnai buvo rasti jų kambariuose. Jis pridūrė, kad daugelis pagyvenusių žmonių tuo metu, kai kilo gaisras, ilsėjosi savo kambariuose.
Pasak jo, pareigūnams pavyko evakuoti 12 žmonių, kurie nenukentėjo, ir perkelti juos į vietinę ligoninę.
Vaizdo įraše, kurį parodė vietos transliuotojas „Metro TV“, matyti gaisras slaugos namuose ir vietos gyventojai, padedantys evakuoti pagyvenusį asmenį.
Tačiau mirtini gaisrai Indonezijoje nėra retenybė.
Šį mėnesį Indonezijos sostinėje kilęs gaisras septynių aukštų biurų pastate nusinešė mažiausiai 22 žmonių gyvybes.
2023 metais šalies rytuose per sprogimą nikelio perdirbimo gamykloje žuvo mažiausiai 12 žmonių.
