Indonezijos sostinėje per sprogimus mokyklos mečetėje sužeista mažiausiai 50 žmonių

Dėl incidento kaltinamas mokinys.
Sprogimai driokstelėjo apie 12 val. 15 min. vietos (7 val. 15 min. Lietuvos) vidurinės mokyklos teritorijoje Šiaurės Džakartoje ir sukėlė paniką tarp moksleivių.
„Mokykloje iš karto kilo chaosas, visi išbėgo į lauką“, – naujienų agentūrai AFP sakė 16-metis Muhammadas Rizky Muzaffaras (Muhamadas Rizki Muzafaras).
„Daug mokinių buvo sužeisti, ir daugybė jų buvo iš karto nuvežti į ligoninę“, – sakė jis ir pridūrė, kad sprogimas įvyko prieš pat penktadienio maldų pradžią mokyklos mečetėje.
Apie 54 žmonės buvo sužeisti, 33 iš jų „vis dar gauna medicininę pagalbą“, sakė Džakartos policijos atstovas Budi Hermanto (Budis Hermantas).
Nacionalinės policijos viršininkas Listyo Sigitas Prabowo (Listjas Sigitas Prabovas) teigė, kad įtariamasis yra vienas iš sužeistų ir operuojamų moksleivių.
„Kalbant apie motyvą, šiuo metu tiriame įvairią informaciją“, – spaudos konferencijoje sakė Listyo Sigitas Prabowo.
Politikos ir saugumo koordinavimo viceministras Lodewijkas Freidrichas Paulusas (Lodeveikas Freidrichas Paulusas) ragino visuomenę neskubėti vertinti įvykių, kol neaišku, kas ir kodėl įvyko.
„Nedarykite skubotos išvados, kad tai teroro aktas“, – sakė viceministras, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „Antara“.
Jis pridūrė, kad tyrimas tęsiamas.
Jis teigė, kad sprogimai įvyko už mečetės ir prie jos įėjimo.
Tyrėjai, įskaitant išminuotojų komandos technikus, aiškinosi įvykio vietą mokyklos teritorijoje, o naujienų agentūros AFP žurnalistas ant maldos kilimėlių pastebėjo plastikinius maišelius su įkalčiais.
17-metis moksleivis Kinza Ghaisanas Rayyanas (Kinza Gaisanas Rajanas) AFP sakė, kad po incidento kilo sumaištis.
„Iš pradžių manėme, kad sprogimas kilo iš kokios nors elektroninės įrangos, galbūt garso sistemos (...) bet paaiškėjo, kad sprogimas įvyko po maldos kilimėliu“, – sakė jis Džakartos ligoninėje.
Džakartos policijos viršininkas Asepas Edi Suheri (Asepas Edis Suheris) teigė, kad pareigūnai taip pat įsteigė postus dviejose ligoninėse, kad padėtų artimiesiems rasti sužeistas aukas.
Vieno moksleivio brolis Ferdi Ibrahimas (Ferdis Ibrahimas) sakė, kad sužinojęs apie sprogimus, „iš karto puolė į paniką“.
„Galiausiai sulaukiau skambučio iš brolio mokytojo, jie jau buvo ligoninės skubios pagalbos skyriuje“, – sakė 30-metis vyras.
