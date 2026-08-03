 Irano URM: šiuo metu derybos su JAV nevyksta

Irano URM: šiuo metu derybos su JAV nevyksta

2026-08-03 11:14
BNS inf.

Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su Jungtinėmis Valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormuzo sąsiaurio valdymo.

<span>Irano URM: šiuo metu derybos su JAV nevyksta</span>
Irano URM: šiuo metu derybos su JAV nevyksta / Scanpix nuotr.

„Šiuo metu nesiderame su Jungtinėmis Valstijomis. Mūsų derybos vyksta su Omanu, siekiant užtikrinti saugų plaukimą Hormuzo sąsiauriu“, – per kassavaitinę spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei.

Jis sekmadienį pranešė, kad Iranas ir Omanas yra arti susitarimo dėl naujo jūrų maršruto per Hormuzo sąsiaurį, atskiro nuo esamų koridorių.

„Dabar ketiname pasiekti susitarimą dėl abiem pusėms priimtino maršruto – nei šiaurinio, nei pietinio, – bet tokio, kuris gerbtų abiejų pusių suverenias teises ir saugotų mūsų nacionalinius interesus bei saugumą“, – anksčiau interviu valstybinei televizijai sakė E. Baqaei.

JAV vadovas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiektas susitarimas užbaigti konfliktą; Irano žiniasklaida tai neigė.

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