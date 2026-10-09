Iškart po Nobelio premijos buvusiai TBT teisėjai JAV įvedė sankcijas šiam teismui

Valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) penktadienį pareiškė, kad Vašingtonas uždraus sandorius su šiuo, anot jo, „nesąžiningu teismu“, taip eskaluodamas ilgą prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos kampaniją prieš Hagoje įsikūrusį tribunolą.
„Arba TBT užbaigs savo grasinimus, arba mes užbaigsime TBT“, – pareiškime teigė M. Rubio.
Šių metų Nobelio taikos premijos laureate penktadienį buvo paskelbta Pietų Afrikos tarptautinės teisės specialistė, buvusi Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) teisėja Navanethem Pillay (Navanetem Pilai).
N. Pillay, kuri taip pat yra dirbusi Jungtinių Tautų (JT) vyriausiąja žmogaus teisių komisare ir vadovavusi Ruandos genocido tribunolui, Nobelio komiteto buvo įvertinta už „atsidavimą visuotiniams teisės principams ir tvirtą moralinį kompasą“.
N. Pillay anksčiau taip pat vadovavo JT komisijai, pernai kaltinusiai Izraelį genocidu. Izraelis griežtai atmetė komisijos išvadas, pavadinęs jas „iškraipytomis ir klaidingomis“.
85-erių teisininkė, savo karjerą paskyrusi tarptautinės teisės gynimui, penktadienį, be kita ko, taip pat pasmerkė išpuolius prieš tarptautines teisines institucijas.
„Ši blogėjanti realybė ypač ryški dėl išpuolių prieš Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą“, – sakė N. Pillay, šiuo metu dirbanti Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusį mėnesį paragino visas TBT valstybes nares iš jo pasitraukti, pavadinęs jį „nesąžininga institucija“.
„Mano žinia lyderiams, politiniams lyderiams, yra ta, kad (...) turite teisinę pareigą ginti žmogaus teises ir susilaikyti nuo karo“, – sakė N. Pillay.
Atsižvelgiant į dabartinius išpuolius prieš tarptautinę teisę, N. Pillay paskirta Nobelio taikos premija yra itin svarbi, penktadienį pareiškė TBT pirmininkė.
„Gilių iššūkių tarptautinei teisinei tvarkai ir teisinei valstybei metu šis pripažinimas įgyja ypatingą reikšmę“, – pareiškime teigė Tomoko Akane (Tomoko Akanė).
TBT smerkia sankcijas
Po pranešimų apie JAV sankcijas TBT pareiškė, kad jos yra išpuolis prieš tarptautinę teisę, ir perspėjo, jog „šį momentą įvertins istorija“.
Šios sankcijos yra „išpuolis prieš teisinės valstybės principą ir pačius tarptautinės teisinės tvarkos pagrindus, smogiantis paprastam principui, kad niekas nėra aukščiau įstatymo“, teigiama Teismo pareiškime.
Teismas nurodė, kad tokiais veiksmais siekiama bauginti TBT darbuotojus bei trikdyti jo veiklą, ir pabrėžė, jog tai jo neatgrasys.
„Teismas ir toliau nepriklausomai bei nešališkai vykdys savo įgaliojimus, remdamasis tik teise ir įrodymais, dėl daugybės sunkių nusikaltimų aukų“, – sakė TBT pirmininkė T. Akane.
Pareiškime 125 TBT valstybės narės raginamos palaikyti instituciją: „Jos likimas dabar taip pat priklauso nuo ją įkūrusių valstybių.“
„Ateities kartos, o visų pirma – masinių žiaurumų aukos, paklaus, kaip mes reagavome, kai institucija, sukurta jas apsaugoti, patyrė puolimą“, – pareiškė Teismas.
(be temos)