 Ispanijoje dėl naujo gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių

Ispanijoje dėl naujo gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių

2026-07-30 20:36
BNS inf.

Vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos siaučiantis naujas miško gaisras per 24 valandas nuniokojo 11 tūkst. hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

<span>Ispanijoje dėl naujo gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių</span>
Ispanijoje dėl naujo gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių / AP nuotr.

Fermoseljės, kur trečiadienį kilo gaisras, meras nurodė išdegusių hektarų skaičių ir naujienų agentūrai AFP sakė, kad kaimas per šį gaisrą susidūrė su „pragaru“ ir „liepsnų tuneliu“.

Kastilijos ir Leono regiono gelbėjimo tarnybos pranešė, kad iš naujojo gaisro zonos buvo evakuoti 800 žmonių.

Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys (UME) buvo nusiųstas kovoti su 2-ojo lygio gaisru – ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą.

Raulis de la Fuente (Raulis de la Fuentė), Kastilijos ir Leono regioninės vyriausybės vyresnysis priešgaisrinės tarnybos pareigūnas, sakė, kad gaisras plinta per tarpeklį ir gali pasiekti kitą kaimą, nes prognozuojami stiprūs vėjai.

„Stengiamės užkirsti tam kelią“, – sakė jis žurnalistams.

Toje pačioje Samoros provincijoje aktyvūs buvo dar du 2-ojo lygio gaisrai – Val de la Loba ir San Sipriano del Kondado vietovėse.

Ši teritorija yra Kastilijos ir Leono regione, kurį jau nusiaubė didžiulis gaisras.

Tas gaisras Avilos provincijoje yra išdeginęs maždaug 50 tūkst. hektarų žemės.

Šiame straipsnyje:
evakuoti 800 žmonių
gaisras
Ispanija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
2 frontas
Ispaniją puola puslaukiniai marokešai. ES valstybės turėtu su Ispanija uždaryti sienas. Tokių kvailų sprendimų, kaip įleisti marokiečius, sunku buvo galima įsivaizduoti net baisiausiame sapne. merkel 2.
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų