Ispanijoje per festivalį bulius mirtinai subadė žiūrovą

Centrinėje Ispanijoje per ketvirtadienį vykusį festivalį vieną vyrą mirtinai subadė įsiutęs bulius, pranešė pareigūnai.

Incidentas įvyko bėgimo su buliais metu Kueljaro miestelyje, esančiame už 155 km į šiaurę nuo Madrido.

62 metų vyrui į krūtinę ir kaklą buvo suduoti „keli mirtini smūgiai ragais“, jo nepavyko išgelbėti, vietos žiniasklaidai sakė miesto meras Carlosas Fraile (Karlosas Frailė).

Tas vyriškis tik stebėjo festivalį ir nebėgo priešais paleistus gyvulius, bet buvo išstumtas į lauką ir mirtinai subadytas.

Ispanija garsėja savo bėgimais su buliais, vasarą rengiamais visoje šalyje.

Garsiausias iš šių renginių – San Fermino festivalis – vyksta šiauriniame Pamplonos mieste, kur šimtai drąsuolių iš viso pasaulio rizikuodami savo gyvybe lekia vingiuotomis senamiesčio gatvėmis priešais bulius.

Per šį festivalį, išgarsintą Ernesto Hemingway (Ernesto Hemingvėjaus) 1926 metų romano „Fiesta“ (The Sun Also Rises), šiemet buvo subadyti aštuoni žmonės, o dar 35 patyrė kitų traumų.

Nuo 1911 metų, kai buvo pradėta rinkti atitinkamus duomenis, per bėgimus su buliais žuvo mažiausiai 16 žmonių. Apie ankstesnį mirties atvejį buvo pranešta 2009 metais.