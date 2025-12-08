Ispanijos Tenerifei smogusi banga nusinešė keturių žmonių gyvybes

Du žuvusieji yra rumunai, o kiti du – slovakai, pranešė šių šalių vyriausybės.
Turistų pamėgtos Ispanijos salos pareigūnai vietos žiniasklaidai pranešė, kad sekmadienį žuvo du vyrai ir moteris, kurie buvo atėję į pakrantės ruožą, nors jis dėl stiprių bangų, smogusių netoli šiaurės vakarų Afrikos krantų esančiam Kanarų salų archipelagui, buvo uždarytas visuomenei.
Gelbėtojai sugebėjo atgaivinti ketvirtąją auką, kuri patyrė širdies smūgį, tačiau moteris pirmadienį mirė vietos ligoninėje, pranešė gelbėjimo tarnybos.
Dar vienas asmuo vis dar gydomas ligoninėje, o pareigūnai ieško vieno dingusiojo, pranešė gelbėjimo tarnybų atstovas.
Slovakijos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „buvo informuota apie dviejų Slovakijos piliečių mirtį“ per šį incidentą, o Bukareštas iš pradžių patvirtino vieno piliečio mirtį, o vėliau – ir antrojo.
Meteorologams prognozavus, kad bangų aukštis aplink Atlanto vandenyno salyną gali pasiekti 2–3,5 metro, Kanarų salų regiono vyriausybė savaitgalį buvo paskelbusi perspėjimą apie audringą jūrą.
Į Kanarų salas atvyko daug turistų, nes pirmadienis Ispanijoje yra valstybinė šventė.
