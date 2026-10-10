 Išpuoliai Lenkijoje tęsiasi: šeštadienį sužalotos trys moterys

Išpuoliai Lenkijoje tęsiasi: šeštadienį sužalotos trys moterys

2026-10-10 18:03
Jūras Barauskas (PAP (EN))

Šeštadienį Varšuvos suaugusiųjų mokykloje per išpuolį peiliu buvo sužalotos trys moterys. Tai jau trečias toks incidentas Lenkijos mokyklose šią savaitę.

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<span>Išpuoliai Lenkijoje tęsiasi: šeštadienį sužalotos trys moterys</span>
Išpuoliai Lenkijoje tęsiasi: šeštadienį sužalotos trys moterys / Asociatyvi magnific nuotr.

Varšuvos policijos atstovas Jacekas Wisniewskis naujienų agentūrai PAP sakė, kad užpuolikė sužalojo 24 metų moterį ir dvi 17-metes merginas. Viena iš nukentėjusiųjų buvo paguldyta į ligoninę, tačiau jos gyvybei pavojus negresia, pridūrė jis.

„Policijos pareigūnai į įvykio vietą atvyko praėjus keturioms minutėms po to, kai gavo pranešimą“, – sakė J. Wisniewskis.

Užpuolikė, kuri jau sulaikyta, mokosi šioje mokykloje, o nukentėjusiosios į ją atvyko pateikti dokumentų.

Pirminiais duomenimis, užpuolikė ir nukentėjusiosios nebuvo pažįstami.

Šią savaitę centrinėje Lenkijoje esančios Mazovijos vaivadijos mokyklose jau buvo įvykdyti du išpuoliai peiliu, kurių metu vienas žmogus žuvo, dar keli buvo sužeisti.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
peiliai
išpuolis
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