Išpuolis Berlyno „Pride“ eitynėse: automobiliui įsirėžus į minią žuvo žmogus

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pasmerkė „pasibjaurėtiną išpuolį“. Berlyno mero pareigas einantis Kai Wegneris pareiškė, kad tai „išpuolis prieš mūsų laisvą ir pasauliui atvirą visuomenę“.
Incidentas įvyko šeštadienio vakarą Berlyno parke „Tiergarten“ netoli Brandenburgo vartų. Policijos duomenimis, baltas automobilis įvažiavo į Ahornsteig taką ir čia rėžėsi į žmones. Po to automobilis atsitrenkė į medį, vairuotojas iš jo išlipo ir paspruko nežinoma kryptimi.
Įtariamasis identifikuotas, tačiau kol kas nesuimtas, sakė policijos atstovas. Jis esą policijai žinomas kaip islamistų aplinkai priklausantis asmuo. Kol kas konkretūs incidento motyvai nėra žinomi.
Vienas liudininkas agentūrai AFP pasakojo, kad automobilis dideliu greičiu iš Lenné gatvės įlėkė į parką ir partrenkė virtinę žmonių.
Į įvykio vietą atskubėjo gausios policijos ir gelbėtojų pajėgos, taip pat specialieji būriai.
Ugniagesių atstovas sakė, kad žuvo vienas žmogus, šešiolika sužeista. Trijų sužeistųjų gyvybei gresia pavojus. Aštuoni žmonės sužeisti sunkiai, penki – lengvai.
Po incidento organizatoriai nutraukė „Christopher Street Day“ (CSD) renginį.
„Prašome, eikite namo“, – rašė jie tinkle „Instagram“. Policija paragino vengti teritorijos.
Šimtai tūkstančių žmonių šeštadienį Berlyne dalyvavo „Christopher Street Day“ festivalyje. Jo pabaigoje vakare prie Brandenburgo vartų vyko šou programa.
Kasmet organizuojamu CSD festivaliu prisimenama 1969 m. birželio 28 d., kai policija Niujorke šturmavo jėgų barą „Stonewall Inn“. Tada prasidėjo kelias dienas trukę susirėmimai su aktyvistais. Šie įvykiai laikomi šiuolaikinio gėjų ir lesbiečių judėjimo pradžia.
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