ISW: Kremlius leidžia suprasti, kad sutiktų tik su Ukrainos kapituliacija

Straipsnyje pažymima, kad po to, kai Vakaruose buvo pranešta apie spalio 17 d. įvykusį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikimą, Kremliaus atstovai patikslino Rusijos poziciją dėl derybų, siekdami dar kartą pabrėžti, kad Rusija ir toliau sieks šalinti tariamas „pagrindines karo priežastis“ ir nenori sutikti su paliaubomis. Analitikai atkreipė dėmesį į Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos komentarus.
ISW priminė, kad Kremlius ne kartą minėjo būtinybę pašalinti tariamas „pagrindines karo Ukrainoje priežastis“, kurias Kremliaus pareigūnai įvardijo kaip NATO plėtrą į rytus ir Ukrainoje neva vykdoma rusakalbių diskriminaciją.
„Kremlius diskusijomis apie šias pagrindines priežastis naudojasi tam, kad iškeltų pirminius Rusijos karo reikalavimus dėl Ukrainos neutralumo, teisėtos Ukrainos vyriausybės nušalinimo, prorusiškos vyriausybės skyrimo ir NATO atvirų durų politikos pakeitimo. Kremliaus pareigūnai taip pat ne kartą atmetė Trumpo ir Zelenskio pasiūlymus dėl paliaubų, motyvuodami tuo, kad pirmiausia turi įvykti derybos dėl galutinio taikos susitarimo. Tikėtina, kad Kremlius, atsižvelgdamas į Vakarų pranešimus apie spalio 17 d. įvykusį Trumpo ir Zelenskio susitikimą, dar kartą pabrėžia Rusijos ryžtą siekti savo pirminių karo tikslų, kad paaiškintų, jog po šio susitikimo išsakyta Trumpo pozicija Kremliui yra nepriimtina, ypač artėjant Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio susitikimui“, – rašoma ISW straipsnyje.
Analitikai taip pat pažymėjo, kad Kremlius ruošia Rusijos gyventojus tam, kad Ukrainoje bus pasiekta visiška pergalė, kad ir kiek ji kainuotų, o tai prieštarauja V. Putino deklaruojamam norui daryti teritorines nuolaidas.
„Kremlius viso karo metu nuosekliai kartojo, kad Rusijos karo reikalavimai nesikeičia, ir Rusijos žmonėms pranešė, kad Rusija visus šiuos tikslus Ukrainoje pasieks karinėmis arba diplomatinėmis priemonėmis. Kremlius neparuošė Rusijos visuomenės tam, kad ji sutiktų su kuo nors kitu nei tokie reikalavimai. [...] Kremlius sudarė sąlygas rusams tikėtis, kad neteisėta Rusijos įvykdyta dalies Ukrainos aneksija yra nuolatinė ir kad Rusija negali daryti jokių teritorinių nuolaidų Ukrainai“, – rašo ISW.
Pasak ekspertų, tai dar kartą įrodo, kad Rusija bet kokiose būsimose taikos derybose neketina atsisakyti savo ilgalaikių reikalavimų.
Spalio 17 d. prezidentai D. Trumpas ir V. Zelenskis susitiko Baltuosiuose rūmuose, kur pagrindinė diskusijų tema buvo būdai, kaip daryti spaudimą Rusijai siekiant taikos. Pasak naujienų agentūros „Reuters“, susitikimo metu D. Trumpas paragino Ukrainos prezidentą perleisti Rusijai tam tikras teritorijas.
Paskiau D. Trumpas pareiškė nesiūlęs V. Zelenskiui perduoti Rusijai visą Donecko regioną.