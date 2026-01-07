ISW: Rusija gali kelti grėsmę NATO greičiau, nei prognozuoja

Analitikai cituoja Vokietijos karinį dokumentą, aprašantį, kaip Rusija pasitelkia užmaskuotas atakas prieš Vokietijos infrastruktūrą, rengdamasi galimam būsimam Rusijos ir NATO karui. Tai sutampa ir su ISW vertinimu.
Dokumente sakoma, kad Rusija intensyvina slaptas atakas prieš svarbią Vokietijos infrastruktūrą, tikėtina, rengdamasi didesnio masto konfliktui, pabrėžia JAV analitikai, remdamiesi Vakarų žiniasklaidos 2025 m. pabaigos ir 2026 m. sausio pradžios pranešimais.
Kariniame dokumente taip pat nagrinėjamos Rusijos kibernetinės operacijos ir įtakos kampanijos kaip pasirengimas karinei konfrontacijai. Vokietija mano, kad Rusija iš pradžių taikysis į jos energetikos ir gynybos infrastruktūrą dėl Vokietijos, kaip NATO karių judėjimo ir paramos centro, vaidmens. Spėjama, kad po atviro ginkluoto NATO rytinio flango užpuolimo Rusija laikytų Vokietiją prioritetiniu ilgojo nuotolio raketų ir dronų atakų taikiniu.
Remiantis dokumente pateiktu vertinimu, Rusija išplėtos šiuos pajėgumus ir „strategines galimybes“ ne vėliau kaip 2029 m., net jei karas Ukrainoje tęsis be didelių permainų, sakoma ISW pranešime.
„Rusijos slaptos atakos prieš Vokietijos infrastruktūrą greičiausiai yra Rusijos kampanijos „nulinis etapas“, kai kuriamos informacinės ir psichologinės sąlygos rengiantis galimam NATO ir Rusijos karui ateityje“, – teigia ISW ekspertai.
