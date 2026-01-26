Italija pareikalavo bendro su Šveicarija gaisro tyrimo

Šeštadienį Italija pranešė atšaukusi savo ambasadorių Šveicarijoje Gianą Lorenzo Cornado, sužinojusi, kad baro bendrasavininkis dieną prieš tai buvo paleistas už užstatą.
Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pirmadienį susitiko su ambasadoriumi, sakoma vyriausybės pranešime.
„Nuspręsta, kad ambasadoriaus grįžimas į Šveicariją priklausys nuo veiksmingo abiejų valstybių teisminių institucijų bendradarbiavimo ir neatidėliotino bendros tyrimo grupės sudarymo, kad būtų nedelsiant nustatyta atsakomybė už žūtis Kran Montanoje 2026 m. sausio 1 d.“, – sakoma pranešime.
Šeši jauni italai žuvo per gaisrą bare „Le Constellation“ slidinėjimo kurorte Kran Montanoje. Gaisras kilo ankstyvą sausio 1-osios rytą, kai vakarėlio dalyviai dar šventė. Savininkams – prancūzų porai Jacques'ui ir Jessicai Moretti – pateikti kaltinimai dėl nužudymo, kūno sužalojimo ir padegimo per neatsargumą. J. Moretti penktadienį buvo paleistas už 200 tūkst. Šveicarijos frankų (250 tūkst. JAV dolerių) užstatą.
Anksčiau šį mėnesį G. Meloni sakė, kad Romos prokuroras pradėjo bylą. Premjerė pažadėjo teisingumą Italijos aukoms.
Prokurorai mano, kad gaisras kilo, kai šventės dalyviai pakėlė šampano butelius su bengališkomis ugnelėmis arti prie garsą izoliuojančių putų ant baro rūsio lubų.
