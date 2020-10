Italijoje – naujų koronaviruso atvejų šuolis

Per 24 valandas patvirtina 5 901 nauja infekcija, para anksčiau jų buvo 4 619. Be to, registruota 41 mirtis. Mirusiųjų skaičius Italijoje nuo pandemijos pradžios išaugo iki 36 246.

„Padėtis šiuo metu kontroliuojama. Tačiau jei infekcijos atvejų skaičius bus eksponentinis, kaip Prancūzijoje, tai sveikatos sistema neatsilaikys ilgiau nei du mėnesius“, - įspėjo didžiausios Italijos gydytojų organizacijos „Anaao-Assomed“ vadovas Carlas Palermas. Todėl esą svarbu, kad italai laikytųsi sugriežtintų saugumo reikalavimų.