Italijoje toliau plinta čikungunijos virusas

ISS teigimu, daugumoje atvejų tai vietiniai užsikrėtimo atvejai, t. y. infekcijos, kurios nesiejamos su užsienio kelionėmis. 41 užsikrėtusieji virusu grįžo iš užsienio.
Čikungunijos virusą daugiausiai platina Azijos tigriniai uodai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, jų jau nustatyta 16 Europos šalių.
Dažniausiai virusas pasireiškia Azijoje, Afrikoje ir Amerikoje. Jis sukelia to paties pavadinimo karštinę, kurios simptomai panašūs į gripo – aukšta temperatūra, galvos ir galūnių skausmai.
