Įtariamas Kopenhagos šaulys uždarytas į psichiatrijos kliniką

Įtariamas atakos kaltininkas, kuris vilkėjo mėlynus trikotažinius marškinėlius, pirmadienio vidurdienį stojo prieš teisėją Kopenhagos rajono teisme. Jis išklausė kaltinamąjį aktą dėl nužudymo, o paskui teismo posėdis tęsėsi už uždarų durų.

„Teismas nurodė išsiųsti 22-ejų metų jaunuolį į uždarą psichiatrijos skyrių“, – parašė Kopenhagos policija socialiniame tinkle „Twitter“ po dvi valandas trukusio įtariamojo teismo posėdžio.

Kaip remdamasis keliais neįvardytais šaltiniais pranešė visuomeninis transliuotojas DR, įtariamasis prieš išpuolį bandė paskambinti psichologinės pagalbos linija, bet pareigūnai to nepatvirtino.

Danijos policija anksčiau pirmadienį pranešė, kad įtariamasis buvo žinomas psichiatrijos tarnyboms.

Teismas nurodė išsiųsti 22-ejų metų jaunuolį į uždarą psichiatrijos skyrių.

Sostinės policijos vadovas Sorenas Thomassenas (Siorenas Tomasenas) sakė, kad užpuolikas aukas veikiausiai rinkosi atsitiktinai ir kad nėra jokių požymių, kad tai buvo teroro aktas.

Pasak S. Thomasseno, per išpuolį žuvo trys žmonės – du 17-mečiai danai ir 47 metų Rusijos pilietis, gyvenęs Danijoje. Be to, dvi danės – 19-metė ir 40-metė, taip pat du Švedijos piliečiai – 50-metis ir 16-metė – buvo hospitalizuoti dėl sunkių sužalojimų.

Policija mano, kad nuo sekmadienio vakaro socialiniuose tinkluose plintantys vaizdo įrašai, siejami su įtariamu užpuoliku, yra autentiški.

Juose jaunas vyras matomas pozuojantis su ginklais, imituojantis savižudybę ir kalbantis, kad psichiatrijos specialistų skiriami vaistai „neveikia“.

Su įtariamuoju siejamos paskyros platformose „YouTube“ ir „Instagram“ praeitą naktį buvo uždarytos, nurodė naujienų agentūra AFP.

Šaudynės įvyko sekmadienio popietę žmonių pilname prekybos centre „Field's“, esančiame pusiaukelėje tarp Kopenhagos centro ir oro uosto.

Išpuolis surengtas mieste įvykus dviračių lenktynių „Tour de France“ startui ir po pertraukos dėl COVID-19 sugrįžus Roskildės muzikos festivaliui.

„Manau, retai patiriame tokį didelį kontrastą kaip vakar“, – sakė Danijos premjerė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen), atvykusi į išpuolio vietą pagerbti jo aukų.

„Tačiau šiandien, manau, privalome pagerbti aukas, parodyti savo užuojautą, pagalbą ir paramą, paremti visus, kas buvo paveikti“, – sakė ji reporteriams.

Sužeisti 27 žmonės

Naujausiais policijos duomenimis, per Kopenhagoje surengtas šaudynes sužeisti iš viso 27 žmonės.

Pasak pareigūnų, iš šių žmonių keturis kulkos sužalojo sunkiai, o dar trys buvo gydomi dėl galimai pro šalį skriejančių kulkų sukeltų nubrozdinimų. Tuo metu sostinės regiono atstovas nurodė transliuotojui DR, kad likę 20 žmonių nesunkiai susižalojo mėgindami pabėgti iš prekybos centro, kuriame įvyko šaudynės. Anot jo, šie sužalojimai apima rankų ir kojų kaulų lūžius.