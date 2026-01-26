Įtariamas Slovakijos žurnalisto nužudymo organizatorius vėl stoja prieš teismą

Janas Kuciakas – žurnalistas, tyręs aukšto lygio korupciją, susijusią su įtakingais verslininkais ir aukščiausio rango politikais – buvo nušautas kartu su savo sužadėtine Martina Kušnirova. Abiem buvo po 27 metus.
Jų mirtys sukėlė didžiausius protestus Slovakijoje nuo komunizmo žlugimo, dėl ko atsistatydino Roberto Fico vyriausybė, nors nacionalistinių pažiūrų premjeras į valdžią grįžo 2023 metais.
Verslininkas Marianas Kočneris, kurį tyrė J. Kuciakas ir kuris kaltinamas nužudymo užsakymu, du kartus buvo išteisintas, tačiau Slovakijos Aukščiausiasis Teismas panaikino abu sprendimus.
Prasidėjus naujam bylos nagrinėjimui specializuotame baudžiamajame teisme Pezinoko mieste, netoli sostinės Bratislavos, kaukėti specialiųjų pajėgų pareigūnai į teismo salę įvedė juodą medicininę kaukę dėvintį M. Kočnerį su antrankiais.
Abiejų aukų tėvai dalyvauja teismo posėdžiuose. Kol kas numatytos 43 posėdžių datos.
62 metų M. Kočneris neigė užsakęs J. Kuciako nužudymą Velka Mačos kaime 2018 metų vasarį.
„Nesu šventasis, bet ir nesu žudikas“, – 2020 metais teisme pareiškė M. Kočneris.
Advokatas Peteris Kubina, atstovaujantis J. Kuciakui, prieš pirmadienio posėdį naujienų agentūrai AFP sakė, kad nesitiki, jog kaltinamasis pakeis savo poziciją, „nes praeityje jis ne kartą deklaravo savo nekaltumą“.
M. Kočneris vėl teisiamas kartu su 51 metų įtariama bendrininke Alena Zsuzsova (Alena Žužova).
Už šį nusikaltimą nuteisti dar trys asmenys. Tarp jų – du samdomi žudikai, atliekantys 25 metų laisvės atėmimo bausmę.
Aukščiausio lygio korupcija
Žiniasklaidos laisvės organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) pareiškė, kad teismas yra „nauja galimybė išspręsti nusikaltimą, kuris pakenkė žiniasklaidos laisvei Slovakijoje ir Europoje“.
Tiek M. Kočneris, tiek A. Zsuzsova iš pradžių buvo išteisinti 2020 metais, tačiau Aukščiausiasis Teismas panaikino jų išteisinimus, nustatęs kelias klaidas ankstesniame teismo procese.
M. Kočneris vėl buvo išteisintas 2023 metais, o teismas A. Zsuzsovą pripažino kalta ir skyrė jai 25 metų laisvės atėmimo bausmę.
Tačiau 2025 metais Aukščiausiasis Teismas panaikino šiuos nuosprendžius, be kita ko, dėl „visų reikiamų įrodymų neišnagrinėjimo“ ir nurodė naujai teisėjų kolegijai nagrinėti bylą.
Slovakijos teismai retai imasi tokių žingsnių, tačiau advokatas P. Kubina sakė, kad tai nestebina, „atsižvelgiant į bylos mastą ir Aukščiausiojo Teismo nurodytas priežastis“.
„Logiškai mąstant, nebuvo kito sprendimo“, – apie teismo sprendimą 2025 metais sakė J. Kuciako tėvas Jozefas.
Tiek M. Kočneris, tiek A. Zsuzsova šiuo metu atlieka ilgas laisvės atėmimo bausmes už kitus nusikaltimus.
M. Kočneris 2020 metais buvo nuteistas 19 metų kalėti už dokumentų padirbinėjimą, o A. Zsuzsova gavo 21 metų bausmę už dalyvavimą mero nužudyme.
J. Kuciakas buvo parašęs kelis straipsnius apie korupciją ir įtartinus sandorius, susijusius su M. Kočneriu, kuris turėjo ryšių su aukšto rango politikais 5,4 mln. gyventojų turinčioje šalyje.
Paskutiniame straipsnyje, prie kurio J. Kuciakas dirbo ir kuris buvo paskelbtas po jo mirties, jis teigė, kad yra ryšių tarp Italijos mafijos ir R. Fico vadovaujamos vyriausybės.
Kitoje byloje tyrėjai pernai pradėjo baudžiamąsias bylas dėl tiriamosios žurnalistikos atstovo Pavolo Rypalio, kuris dingo 2008 metais.
Jie įtaria „ypač sunkų tyčinės žmogžudystės nusikaltimą“, AFP sakė Jaroslavas Macekas, Nitros miesto regiono prokuroro pavaduotojas.
