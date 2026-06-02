Įtariamų Ebolos atvejų skaičius sumažėjo iki 116

PSO teigimu, gegužės 31 dienos duomenimis, Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) užregistruota 116 įtariamų mirtino viruso atvejų – praėjusios savaitės pabaigoje jų buvo 906.
KDR dabar patvirtintas 321 atvejis, įskaitant 48 mirtis, o kaimyninėje Ugandoje užregistruoti devyni patvirtinti atvejai, įskaitant vieną mirties atvejį.
Nors kai kurie įtariami atvejai buvo patvirtinti, daug daugiau jų „buvo išbraukta“ iš duomenų, paaiškėjus, kad tai kitos ligos, turinčios panašių ankstyvųjų simptomų, arba nesusijęs karščiavimas, sakė PSO atstovas Christianas Lindmeieris.
Jis pabrėžė, kad „bet kuris asmuo, kurį užfiksuoja stebėjimo sistemos arba kuris atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą su bet kokiais simptomais, galinčiais priminti Ebolą“, protrūkio metu laikomas įtariamu atveju, kol bus atlikti tyrimai.
Apie protrūkį paskelbta gegužės 15 dieną konflikto draskomoje Itūrio provincijoje KDR šiaurės rytuose. Šioje centrinės Afrikos valstybėje gyvena daugiau kaip 100 mln. žmonių ir ji yra viena skurdžiausių pasaulyje.
Tačiau manoma, kad virusas, plintantis per artimą kontaktą ir kūno skysčius bei galintis sukelti mirtiną hemoraginę karštligę, nepastebimai plito dar kelias savaites prieš tai.
Viena iš priežasčių yra ta, kad žmonėms, užsikrėtusiems Bundibugyo – Ebolos atmaina, sukėlusia šį protrūkį, – iš pradžių pasireiškia simptomai, panašūs į gripo, maliarijos ar vidurių šiltinės, o tai gali užvilkinti ligos nustatymą.
Ch. Lindmeieris žurnalistams sakė, kad ištyrus asmenis, įtariamus užsikrėtus Ebola, „daugeliu atvejų jie buvo atmesti“.
Pavyzdžiui, pasak jo, buvo „keli maliarijos, meningito ar kitų ligų atvejai“.
„Todėl jie, žinoma, išbraukiami iš įtariamų atvejų sąrašo ir toje statistikoje daugiau nebepasirodo“, – sakė jis.
„Jei atvejis patvirtinamas, jis įtraukiamas į patvirtintų atvejų sąrašą“, – teigė jis.
Todėl, anot jo, normalu, kad registruotas patvirtintų atvejų skaičius ir toliau augs, o įtariamų atvejų skaičius svyruos.
Ankstesniuose PSO duomenyse taip pat buvo nurodytos 223 mirtys, kurios, kaip įtariama, įvyko dėl Ebolos viruso, tačiau į naujus duomenis ši kategorija nebeįtraukiama.
Paklaustas apie tai, Ch. Lindmeieris užsiminė, kad šis skaičius buvo labai netikslus, nes į jį buvo įtraukti „prieš kurį laiką mirę žmonės“, kurių palaikų daugeliu atvejų nebuvo galima ekshumuoti tyrimams.
PSO duomenimis, šeši žmonės, kuriems protrūkio metu buvo patvirtinta Ebola, jau pasveiko.
Prieš Bundibugyo viruso atmainą nėra jokios vakcinos ar patvirtinto gydymo, o pastangos suvaldyti jo plitimą daugiausia remiasi prevencinėmis priemonėmis.
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