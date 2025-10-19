 Izraeliečių pareigūnas: „Hamas“ pažeidė paliaubas, surengusi daug atakų prieš Izraelio pajėgas

2025-10-19 13:47
BNS inf.

Izraeliečių kariuomenės pareigūnas naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojai surengė daug atakų prieš Izraelio pajėgas Gazos Ruože, taip pažeisdami paliaubas šioje teritorijoje.

Izraeliečių pareigūnas: „Hamas" pažeidė paliaubas, surengusi daug atakų prieš Izraelio pajėgas

„Teroristinė organizacija „Hamas“ surengė daug išpuolių prieš Izraelio pajėgas už Geltonosios linijos“, – sakė pareigūnas, turėdamas omenyje ribą, už kurios Izraelio daliniai vis dar laiko pozicijas. 

karas Izraelyje
karas
Hamas
Gaza
paliaubos

