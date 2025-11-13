Izraelio kariai Vakarų Krante nušovė du palestiniečius, naujakuriai padegė mečetę

Pastarosiomis savaitėmis Vakarų Krante smarkiai padaugėjo naujakurių smurto atvejų, sukėlusių tarptautinės bendruomenės pasipiktinimą ir netgi sulaukusių retos Izraelio kariuomenės ir vyriausybės kritikos.
„Ką tik IDF kariai, vykdę operaciją netoli Karmei Zuro bendruomenės, likvidavo du teroristus, kurie ketino įvykdyti teroro aktą“, – nurodoma kariuomenės pranešime, kuriame daugiau informacijos nepateikiama.
Daugiau informacijos nesuteikė ir Palestinos valdžios institucijos.
Tuo tarpu Ramaloje įsikūrusi Palestinos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Izraelio naujakuriai padegė Hadžos Hamidos mečetę netoli Deir Istijos miesto šiaurinėje srities dalyje.
„Tai akivaizdus maldos vietų šventumo pažeidimas ir giliai įsišaknijusio rasizmo, kurstančio okupacinės vyriausybės globojamus naujakurius, apraiška“, – teigė ministerija.
Naujienų agentūros AFP korespondento darytose fotografijose iš įvykio vietos buvo matyti sudegusios Korano kopijos ir nuo dūmų pajuodusios sienos. Viena mečetės siena taip pat buvo išpiešta grafičiais.
„Raudonoji linija“
Ketvirtadienį įvykdyto padegimo išvakarėse Izraelio kariuomenės vadas po išpuolių prieš palestiniečius Vakarų Krante bangos pažadėjo sustabdyti naujakurių smurtą.
„Mums yra žinoma apie neseniai įvykusius smurtinius incidentus, kai Izraelio civiliai užpuolė palestiniečius ir izraeliečius. Aš juos griežtai smerkiu“, – pareiškime teigė generolas leitenantas Eyalas Zamiras.
„Tokie veiksmai prieštarauja mūsų vertybėms, peržengia raudonąją liniją ir nukreipia mūsų karių dėmesį nuo jų misijos“, – perspėjo jis.
„Esame pasiryžę sustabdyti šį reiškinį ir veiksime ryžtingai, kol bus įvykdytas teisingumas.“
Izraelis Vakarų Krantą okupavo 1967 m., dabar jame įkurtose gyvenvietėse gyvena daugiau nei 500 tūkst. izraeliečių.
Nedidelė dalis jų smurtauja prieš palestiniečius, kurie skundžiasi, kad Izraelio pajėgos paprastai naujakurių neareštuoja.
Pagal tarptautinę teisę visos Vakarų Kranto gyvenvietės yra neteisėtos.
Šį mėnesį Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras paskelbė, kad 2025 m. spalis buvo blogiausias mėnuo nuo 2006 m., kai pradėta registruoti naujakurių smurtą, nes įvyko mažiausiai 264 išpuoliai, kurių metu buvo aukų ir padaryta materialinė žala.
Izraelio valdžios institucijos atsakomybėn nepatraukė beveik nė vieno nusikaltėlio.
Nuo 2023 m. spalio mėnesio, kai Gazos Ruože prasidėjo karas, smurto atvejų skaičius Vakarų Krante smarkiai padaugėjo.
Pasak Palestinos sveikatos ministerijos, nuo karo pradžios Izraelio pajėgos arba naujakuriai Vakarų Krante pražudė mažiausiai tūkstantį palestiniečių, įskaitant smogikus.
Oficialiais Izraelio duomenimis, per tą patį laikotarpį palestiniečių išpuoliai Vakarų Krante nusinešė 43 izraeliečių, įskaitant karius, gyvybes.
