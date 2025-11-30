Izraelio kariuomenė skelbia Rafache Gazos Ruože nukovusi keturis palestiniečius

„Naktį buvo identifikuoti keturi teroristai, palikę požeminę infrastruktūrą šiame rajone. Izraelio oro pajėgų vadovaujamos pajėgos likvidavo teroristus“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Dešimtys palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ kovotojų yra tuneliuose Gazos Ruožo pietuose, po Izraelio kariuomenės kontroliuojamomis teritorijomis.
Izraelio kariai tęsia operacijas rytiniame Rafacho rajone, teigiama kariuomenės pranešime.
Penktadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad buvo nukauta daugiau nei 30 kovotojų, bandžiusių pabėgti iš tunelių.
Ketvirtadienį keli šaltiniai naujienų agentūrai AFP sakė, kad vyksta derybos dėl kovotojų, vis dar esančių tuneliuose Gazos Ruožo pietuose, likimo.
Trečiadienį „Hamas“ paragino tarpininkaujančias šalis daryti spaudimą Izraeliui, kad šis užtikrintų jiems galimybę saugiai pasitraukti – tai buvo pirmas kartas, kai islamistų grupuotė viešai pripažino susidariusią padėtį.
Tarpininkaujant JAV, Egiptui, Turkijai ir Katarui, spalio 10 dieną įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“.
Pagal jų sąlygas Izraelio armija pasitraukė už vadinamosios geltonosios linijos Gazos Ruože, kuri yra pažymėta geltonais betono blokais.
Minimi „Hamas“ kovotojai yra tuneliuose Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje už geltonosios linijos.
Vienas žinomas „Hamas“ narys Gazos Ruože AFP sakė, kad, grupuotės vertinimu, tokių kovotojų yra nuo 60 iki 80.
Naujausi komentarai