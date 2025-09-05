Izraelio kariuomenė teigia kontroliuojanti beveik pusę Gazos miesto

Izraelio saugumo kabinetas rugpjūtį nusprendė užimti Gazos miestą ir paskelbė, kad mobilizuos 60 000 rezervistų. Jų šaukimas prasidėjo antradienį, kai Izraelio pajėgos jau buvo įžengusios į Gazos priemiesčius. Izraelio kariuomenė Gazos miestą paskelbė „pavojinga kovų teritorija“ ir atšaukė nuo liepos pabaigos galiojusį karinių veiksmų ribojimą.
Vyriausybė savo planus argumentavo siekiu visiškai sutriuškinti „Hamas“. Gazos miestas laikomas vienu paskutiniųjų teroristinės organizacijos Gazos Ruože bastionų. Dėl šių planų Izraelis sulaukė daug tarptautinės kritikos. Miesto gyventojai turi trauktis į kitas sugriautos palestiniečių teritorijos vietas, o tai gali dar labiau paaštrinti katastrofišką humanitarinę situaciją. Spėjama, kad šiuo metu Gazos mieste dar yra apie milijonas žmonių. Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ bandymais neleisti gyventojams išvykti iš miesto.
„Hamas“ laikomų įkaitų artimieji, be to, baiminasi, kad karinė operacija labai paveiks pagrobtųjų šansus išgyventi. Jie spaudžia nutraukti karą ir pasiekti susitarimą dėl įkaitų paleidimo. Gazos Ruože dar yra 48 įkaitai, tačiau tik 20 jų, Izraelio informacija, yra gyvi.
