Izraelio policija suėmė įtariamąjį dėl išpuolio prieš autobusą Jeruzalės centre

Izraelio policija sekmadienį pranešė, kad suėmė įtariamąjį dėl prieš aušrą įvykdyto išpuolio prieš autobusą Jeruzalės centre, per kurį, patikslintais duomenimis, buvo sužeisti aštuoni žmonės, du iš jų – sunkiai.

„Teroristas mūsų rankose“, – visuomeniniam radijui sakė policijos atstovas Kanas Eli Levy (Kanas Elis Levis).

Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) incidentą pavadino „teroro išpuoliu senamiestyje“.

Naujienų agentūros AFP reporteris pranešė, kad aplink įvykio vietą netoli Jeruzalės Vakarų sienos – švenčiausios žydų maldų vietos – sustiprintas saugumas.

MDA paramedikai sakė, kad jie suteikė pagalbą žmonėms su šautinėmis žaizdomis tiek autobuse, tiek automobilių stovėjimo aikštelėje netoli pastato, garbinamo kaip karaliaus Dovydo kapas.

Tarp sužeistųjų yra keli JAV piliečiai, pranešė Jungtinių Valstijų ambasada. Jos pareiškime sakoma, kad ją „sukrėtė ir nuliūdino teroristinis išpuolis“.

Vairuotojas Danielis Kanievsky (Danielis Kanievskis) pasakojo apie staiga kilusį chaosą, kai šaulys pradėjo šaudyti į viešojo transporto autobusą ir prie jo stovėjusius žmones.

„Važiavau nuo Vakarų sienos. Autobusas buvo pilnas keleivių“, – sakė jis žurnalistams prie savo kulkų suvarpytos transporto priemonės.

„Sustojau Dovydo kapo stotelėje. Tuo metu prasidėjo šaudymas. Du žmones lauke matau krentančius, du viduje kraujavo. Visi puolė į paniką“, – kalbėjo vairuotojas.

Tarp sužeistųjų – JAV piliečiai

Visi nukentėjusieji buvo nuvežti į netoliese esančias ligonines.

„Į įvykio vietą atvykome labai greitai“, – pareiškime sakė vyresnysis greitosios medicinos pagalbos gydytojas Nehemia Katzas (Nehemija Kacas) ir paramedikas Davidas Trachtenbergas.

Atvykę „pamatėme viduryje kelio stovintį keleivinį autobusą, praeiviai iškvietė mus, kad suteiktume pagalbą dviem autobuse buvusiems maždaug 30 metų vyrams su šautinėmis žaizdomis“, cituojami jie.

MDA atstovas Zaki Helleris (Zakis Heleris) iš pradžių sakė, kad sužeisti šeši vyrai ir viena moteris ir kad visi septyni buvo „visiškai sąmoningi“, o vėliau policija paskelbė, kad sužeistųjų skaičius siekia aštuonis.

Tarp sužeistųjų buvo nėščia moteris, kurios kūdikis gimė po išpuolio, AFP sakė ligoninės „Shaarei Tsedek“ atstovas spaudai.

„Ji tebėra intubuota ir sunkios būklės, – sakė jis. – Kūdikis gimė ir yra sunkios, bet stabilios būklės.“

Vietos žiniasklaida pranešė, kad tarp nukentėjusiųjų buvo ir JAV žydų keturių asmenų šeima, kuri laukė taksi.

JAV ambasada pranešė „galinti patvirtinti, jog tarp aukų yra JAV piliečių. Renkame tolesnę informaciją. Privatumo sumetimais daugiau nieko nekomentuosime“.

Po kelias valandas trukusių gaudynių policija pranešė, kad įtariamasis pasidavė. Taip pat buvo paskelbta pistoleto, kurį, kaip įtariama, jis naudojo, nuotrauka.

„Teks sumokėti“

Izraelio ministras pirmininkas Yairas Lapidas (Jairas Lapidas) sakė kad „užpuolikas, miesto gyventojas, turintis kriminalinę praeitį, veikė vienas“.

„Visi, kurie siekia mums pakenkti, turėtų žinoti, kad už bet kokią žalą mūsų civiliams jiems teks sumokėti“, – kiek anksčiau sakė Y. Lapidas.

„Policija ir Izraelio gynybos pajėgos stengiasi atkurti ramybę ir saugumo jausmą mieste“, – kalbėjo jis.

Gazos Ruožą kontroliuojanti palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pasveikino „didvyrišką operaciją“, bet neprisiėmė atsakomybės už išpuolį.

„Mūsų žmonės ir toliau priešinsis okupantui ir kovos su juo visomis priemonėmis“, – sakoma pareiškime.

Incidentas įvyko praėjus savaitei po tris dienas trukusio Izraelio ir „Islamo džihado“ kovotojų konflikto tankiai apgyvendintame Gazos Ruože pabaigos.

Per smurto pliūpsnį, kuris baigėsi praėjusį sekmadienį, kai tarpininkaujant Egiptui buvo paskelbtos paliaubos, žuvo mažiausiai 49 palestiniečiai, įskaitant „Islamo džihado“ kovotojus ir kelis vaikus.

Pastaraisiais mėnesiais regione auga įtampa, Izraeliui grumiantis su padažnėjusių išpuolių banga. Per šį smurto protrūkį nuo kovo 22 dienos žuvo mažiausiai 19 žmonių.

AFP duomenimis, per tą patį laikotarpį žuvo per 50 palestiniečių ir trys Izraelio arabai. Tarp jų yra išpuolių vykdytojų ir asmenų, kuriuos nukovė izraeliečių saugumo pajėgos per operacijas Vakarų Krante.