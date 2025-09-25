Izraelis: iš Gazos miesto į pietus pabėgo 700 tūkst. palestiniečių

Agentūros AFP paklausta kariuomenė atsakė, kad „700 000 palestiniečių evakavosi“ iš Gazos miesto į Gazos Ruožo pietus.
JT humanitarinės pagalbos agentūra OCHA ketvirtadienį pranešė, kad nuo rugpjūčio vidurio buvo užregistruota 388 400 perkeltųjų asmenų, dauguma jų – iš Gazos miesto.
Jungtinės Tautos rugpjūčio pabaigoje apskaičiavo, kad Gazos mieste ir jo apylinkėse, kur buvo paskelbtas badas, gyveno apie milijoną žmonių.
Izraelis pradėjo didelį oro ir sausumos puolimą prieš pagrindinį Palestinos teritorijos urbanistinį centrą, siekdamas, jo teigimu, išnaikinti „Hamas“ po beveik dvejus metus trukusio niokojančio karo.
„Pastarąją savaitę smūgiai Gazos mieste buvo ypač intensyvūs, įskaitant smūgius į vidaus pabėgėlių palapines, gyvenamuosius pastatus ir viešąją infrastruktūrą, per juos būta daug aukų“, – sakė OCHA.
Gazos civilinės gynybos agentūra – gelbėjimo pajėgos, pavaldžios „Hamas“, – pranešė, kad ketvirtadienį Izraelio smūgiai visoje teritorijoje nusinešė 22 žmonių gyvybes, iš jų 5 – Gazos mieste.
