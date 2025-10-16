Izraelis grasina atnaujinti kovas, jei „Hamas“ nesilaikys paliaubų sąlygų

Jis kalbėjo „Hamas“ perdavus dar dviejų mirusių įkaitų palaikus ir pareiškus, kad be specialios įrangos iš Gazos Ruožo griuvėsių negalės ištraukti likusių kūnų.
Nuo pirmadienio, pagal tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui sudarytą paliaubų susitarimą, „Hamas“ grąžino 20 gyvų Izraelio įkaitų mainais į beveik 2 tūkst. Izraelio kalėjimuose laikytų palestiniečių kalinių.
Iki trečiadienio vakaro, kai perdavė minėtus du kūnus, „Hamas“ jau buvo grąžinusi septynis iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir aštuntą kūną, kuris pasak Izraelio, nebuvo buvusio įkaito.
„Jei „Hamas“ atsisakys laikytis susitarimo, Izraelis, derindamas veiksmus su Jungtinėmis Valstijomis, atnaujins kovą ir imsis veiksmų, kad visiškai nugalėtų „Hamas“, pakeistų realybę Gazos Ruože ir pasiektų visus karo tikslus“, – sakoma I. Katzo biuro pranešime.
„Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad nebegali perduoti daugiau įkaitų palaikų, nors taip neįvykdys paliaubų susitarime numatyto reikalavimo grąžinti juos visus.
„Pasipriešinimo judėjimas įvykdė savo įsipareigojimą pagal susitarimą, perduodamas visus gyvus jo žinioje buvusius Izraelio kalinius, taip pat ir lavonus, kuriuos galėjo pasiekti“, – socialiniuose tinkluose parašė Ezzedine'o al Qassamo brigados.
„Kalbant apie likusius lavonus, jiems surasti ir ištraukti reikia didelių pastangų ir specialios įrangos. Dedame dideles pastangas, kad ši byla būtų uždaryta“, – pridūrė Brigados.
Tačiau trečiadienį, po Izraelio grasinimo atnaujinti kovą, JAV aukšto rango patarėjai pareiškė, kad „Hamas“ vis dar ketina tesėti savo pažadą.
„Iš jų ir toliau girdime, kad jie ketina laikytis sandorio. Jie nori, kad susitarimas būtų užbaigtas“, – žurnalistams sakė vienas patarėjas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Vis dėlto bet koks likusių palaikų grąžinimo proceso atidėjimas Izraelyje greičiausiai padidins spaudimą ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu susieti humanitarinę pagalbą su palaikų likimu.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, pagrasino nutraukti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins ten dar laikomų karių palaikų.
