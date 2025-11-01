Izraelis: penktadienį perduoti trys kūnai nėra islamistų laikytų įkaitų palaikai

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP nurodė, kad medicininė ekspertizė parodė, jog perduoti kūnai nepriklauso nė vienam Gazos Ruože žuvusiam įkaitui.
Kovotojai anksčiau Izraeliui jau perdavė 15 pagrobtųjų palaikus nuo paliaubų pradžios spalio 10 dieną.
Antradienį Izraelio kariuomenė apkaltino „Hamas“, kad ši imituoja Gazos Ruože tebelaikomų žuvusių įkaitų palaikų paiešką, siekdama vilkinti įkaitų grąžinimo procesą.
Izraelis taip pat surengė antskrydžių, apkaltinęs „Hamas“ puolant Izraelio karius Gazos Ruože ir pažeidžiant paliaubas.
Pirmadienį „Hamas“ susidūrė su spaudimu po to, kai grąžino dalį anksčiau rasto įkaito palaikų, o Izraelis pareiškė, kad tai yra paliaubų pažeidimas.
„Hamas“ teigė, kad tai buvo 16-ti iš 28-erių įkaitų palaikų, kuriuos ji sutiko grąžinti pagal paliaubų susitarimą.
Tačiau Izraelio teismo ekspertizė nustatė, kad „Hamas“ iš tikrųjų perdavė dalį palaikų įkaito, kurio kūnas jau buvo atgabentas į Izraelį maždaug prieš dvejus metus, pranešė Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras.
Pagal paliaubų susitarimą palestiniečių kovotojai išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų.
Per 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ ataką Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68,5 tūkst. žmonių, remiantis teritorijos Sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.
