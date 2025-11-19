 Izraelis teigia atakavęs „Hamas“ taikinius Gazos Ruože

2025-11-19 20:00
BNS inf.

 Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė, kad atakavo islamistų grupuotės „Hamas“ taikinius visame Gazos Ruože.

Izraelis teigia atakavęs „Hamas“ taikinius Gazos Ruože / Reuters nuotr.

Izraelis tvirtina, kad „Hamas“ paleido ugnį palestiniečių anklavo pietuose, kur veikia Izraelio kariai.

„Šiais veiksmais pažeidžiamas paliaubų susitarimas. Pranešimų apie sužeistuosius IDF (Izraelio kariuomenė) nepateikė. Atsakydama į tai, IDF pradėjo atakuoti „Hamas“ teroristų taikinius visame Gazos Ruože“, – sakoma Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime.

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra naujienų agentūrai AFP nurodė, kad per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 11 žmonių.

Atakos surengtos nepaisant praėjusį mėnesį įsigaliojusių Izraelio ir „Hamas“ paliaubų, kurioms tarpininkavo Jungtinės Valstijos. 

