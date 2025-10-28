 Izraelis teigia, kad „Hamas“ perduoti daliniai palaikai, yra anksčiau grąžinto įkaito

Izraelis teigia, kad „Hamas“ perduoti daliniai palaikai, yra anksčiau grąžinto įkaito

2025-10-28 13:26
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Izraelis antradienį pareiškė, kad ankstesnę dieną palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ perduoti daliniai įkaito palaikai yra mirusio belaisvio, kurį kariuomenė sugrąžino maždaug prieš dvejus metus.

Izraelis teigia, kad „Hamas“ perduoti daliniai palaikai, yra anksčiau grąžinto įkaito / Scanpix nuotr.

„Šįryt baigus identifikavimo procesą, nustatyta, kad vakar vakare buvo grąžinti kritusio įkaito Ofiro Tzarfati, kuris maždaug prieš dvejus metus buvo grąžintas iš Gazos Ruožo per karinę operaciją, palaikai“, – pranešė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras.

Premjero biuras kalbėjo apie „Hamas“ įvykdytą „akivaizdų susitarimo pažeidimą“ ir nurodė, kad B. Netanyahu susitiks su gynybos institucijų vadovais, o susitikimų „metu bus aptariami Izraelio veiksmai reaguojant į pažeidimus“.

Izraelio organizacija, agituojanti už Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, antradienį paragino valdžios institucijas „imtis ryžtingų veiksmų“ prieš „Hamas“ ir apkaltino šią grupuotę pažeidus paliaubas, nes ji perdavė tik dalinius anksčiau grąžinto belaisvio palaikus.

„Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ vakar vakare šiurkščiai pažeidė susitarimą (…) Izraelio vyriausybė negali ir neturi to ignoruoti ir turi imtis ryžtingų veiksmų dėl šių pažeidimų“, – pareiškime teigė Įkaitų ir dingusių šeimų forumas. 

