Izraelis teigia, kad vienas „Hamas“ grąžintas kūnas nėra buvusio įkaito

Po antradienį atliktų keturių grąžintų kūnų teismo medicinos ekspertizių kariuomenė pranešė, kad medicinos pareigūnai padarė išvadą, jog vienas kūnas „neatitinka nė vieno įkaito“.
Kariuomenė perspėjo, kad „Hamas“ privalo dėti visas reikiamas pastangas, kad grąžintų mirusius įkaitus“.
Teroristinė palestiniečių grupuotė antradienio vakarą perdavė Izraeliui keturis kūnus, didėjant pasipiktinimui, kad ne visi 28 žuvę įkaitai buvo grąžinti iki pirmadienio, kaip numato JAV tarpininkauto taikos susitarimo sąlygos.
„Hamas“ dėl vėlavimo kaltina sunkumus ieškant palaikų griuvėsiuose po dvejų metų karo Gazos Ruože.
20 likusių gyvų įkaitų buvo išlaisvinti pirmadienį, nelaisvėje praleidę 738 dienas.
