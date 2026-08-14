 JAE: Iranas Hormuzo sąsiauryje atakavo du laivus

JAE: Iranas Hormuzo sąsiauryje atakavo du laivus

2026-08-14 06:44
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Iranas, Jungtinių Arabų Emyratų duomenimis, Hormuzo sąsiauryje atakavo du laivus. Jie priklauso valstybiniam naftos koncernui „Adnoc“, ketvirtadienį Abu Dabyje pranešė Užsienio reikalų ministerija. Per „priešišką Irano ataką“ žmonės nenukentėjo.

<span>JAE: Iranas Hormuzo sąsiauryje atakavo du laivus</span>
JAE: Iranas Hormuzo sąsiauryje atakavo du laivus / Scanpix nuotr.

Pasak „Adnoc”, du koncerno laivai buvo užpulti ketvirtadienio vakarą, kai “plaukė per Hormuzo sąsiaurį”. Padėtis esą buvo „suvaldyta“.

Užsienio reikalų ministerija griežtai sukritikavo Irano veiksmus.

„Išpuoliai prieš komercinę laivybą ir Homuzo sąsiaurio naudojimas kaip ekonominio spaudimo ar šantažo priemonė yra piratavimo aktai, kuriuos vykdo Irano Islamo revoliucinė gvardija“, – teigiama pareiškime. Tai esą yra „tiesioginė grėsmė regiono stabilumui bei jo gyventojams, taip pat pasauliniam energetiniam saugumui“.

Hormuzo sąsiauris yra vienas svarbiausių ginčo tarp Vašingtono ir Teherano objektų, siekiant užbaigti karą. Iranas ketvirtadienį dar kartą patvirtino, kad kontroliuoja pasaulio ekonomikai svarbų sąsiaurį.

„Hormuzo sąsiauris yra administruojamas ir kontroliuojamas Islamo Respublikos, o mūsų šalis visiškai saugiai tęsia savo kelią“, – valstybinė televizija citavo sukarintų „Basij“ pajėgų vadą Hosseiną Taebą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš tai buvo pareiškęs, kad JAV „visiškai kontroliuoja“ sąsiaurį ir šią kontrolę „išlaikys“.

Šiame straipsnyje:
Iranas
Hormūzo sąsiauris
ataka

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